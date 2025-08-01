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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250801/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-60-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق-1103253905.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يسقط 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T05:10+0000
2025-08-01T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو في 31 يوليو/ تموز، وحتى الساعة 04:10 بتوقيت موسكو في 1 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 60 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضاف البيان، أنه قد تم تدمير "31 مسيرة على أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 على أراضي مقاطعة روستوف، و5 على أراضي إقليم كراسنودار، و4 فوق حوض البحر الأسود، و3 على أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان على أراضي مقاطعة ليبيتسك، واثنتان على أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.700 طلقة في الدقيقة.. بندقية روسية بـ 3 طرازات خارقة
https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-وحدة-مسيرات-النخبة-الأوكرانية-أثناء-تحرير-تشاسوف-يار-1103243143.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق

05:10 GMT 01.08.2025
© Photoشيلكا
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو في 31 يوليو/ تموز، وحتى الساعة 04:10 بتوقيت موسكو في 1 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 60 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضاف البيان، أنه قد تم تدمير "31 مسيرة على أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 على أراضي مقاطعة روستوف، و5 على أراضي إقليم كراسنودار، و4 فوق حوض البحر الأسود، و3 على أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان على أراضي مقاطعة ليبيتسك، واثنتان على أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
مدفع رشاش من العيار الكبير كورد في موقع فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن تدمير وحدة مسيرات "النخبة" الأوكرانية أثناء تحرير تشاسوف يار
أمس, 16:08 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
700 طلقة في الدقيقة.. بندقية روسية بـ 3 طرازات خارقة
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