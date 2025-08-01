https://sarabic.ae/20250801/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-60-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق-1103253905.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يسقط 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T05:10+0000
2025-08-01T05:10+0000
2025-08-01T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو في 31 يوليو/ تموز، وحتى الساعة 04:10 بتوقيت موسكو في 1 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 60 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضاف البيان، أنه قد تم تدمير "31 مسيرة على أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 على أراضي مقاطعة روستوف، و5 على أراضي إقليم كراسنودار، و4 فوق حوض البحر الأسود، و3 على أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان على أراضي مقاطعة ليبيتسك، واثنتان على أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.700 طلقة في الدقيقة.. بندقية روسية بـ 3 طرازات خارقة
https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-وحدة-مسيرات-النخبة-الأوكرانية-أثناء-تحرير-تشاسوف-يار-1103243143.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو في 31 يوليو/ تموز، وحتى الساعة 04:10 بتوقيت موسكو في 1 أغسطس/آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 60 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضاف البيان، أنه قد تم تدمير "31 مسيرة على أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 على أراضي مقاطعة روستوف، و5 على أراضي إقليم كراسنودار، و4 فوق حوض البحر الأسود، و3 على أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتان على أراضي مقاطعة ليبيتسك، واثنتان على أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية
، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.