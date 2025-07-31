https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-وحدة-مسيرات-النخبة-الأوكرانية-أثناء-تحرير-تشاسوف-يار-1103243143.html
الدفاع الروسية تكشف عن تدمير وحدة مسيرات "النخبة" الأوكرانية أثناء تحرير تشاسوف يار
الدفاع الروسية تكشف عن تدمير وحدة مسيرات "النخبة" الأوكرانية أثناء تحرير تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أفاد أحد مقاتلي مجموعة "الجنوب" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية حاولت احتواء تقدم الوحدات الروسية، من خلال إنشاء دفاع متدرج بعمق، باستخدام... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T16:08+0000
2025-07-31T16:08+0000
2025-07-31T16:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال نائب قائد العمليات القتالية، في مفرزة الهجوم المنفصلة "روس" من فيلق المتطوعين، والتي تعمل كجزء من مجموعة القوات "الجنوب"، والملقب بـ"ويستر"، لوكالة "سبوتنيك": حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، تنفيذ خطة دفاعية متطورة باستخدام الطائرات المسيرة، والتي اقترحها طاقم مسيرات النخبة، "طيور المجر".وأشار مصدر للوكالة، إلى أنه خلال المعارك في المدينة نفسها، قامت القيادة الأوكرانية بإلحاق كتيبة منفصلة من الطائرات دون طيار بكتيبتين من المشاة، ولكن حتى هذه التكتيكات لم تتمكن من مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في السيطرة على المدينة.وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في معارك تشاسوف يار ما يلي: نحو 7.5 ألف عسكري، و11 دبابة، و55 مركبة مدرعة، و160 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها، ونتيجة للعمليات القتالية النشطة، حررت مدينة تشاسوف يار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
https://sarabic.ae/20250731/تشاسوف-يار-الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-استراتيجية-في-دونيتسك-1103228976.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تكشف عن تدمير وحدة مسيرات "النخبة" الأوكرانية أثناء تحرير تشاسوف يار
أفاد أحد مقاتلي مجموعة "الجنوب" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية حاولت احتواء تقدم الوحدات الروسية، من خلال إنشاء دفاع متدرج بعمق، باستخدام الطائرات دون طيار، وهي فكرة اقترحها قائد وحدة الطائرات دون طيار الأوكرانية "طيور المجر"، لكن هذا التكتيك لم يمنح الجيش الأوكراني النتيجة المتوقعة.
وقال نائب قائد العمليات القتالية، في مفرزة الهجوم المنفصلة "روس" من فيلق المتطوعين، والتي تعمل كجزء من مجموعة القوات "الجنوب"، والملقب بـ"ويستر"، لوكالة "سبوتنيك": حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، تنفيذ خطة دفاعية متطورة باستخدام الطائرات المسيرة، والتي اقترحها طاقم مسيرات النخبة، "طيور المجر".
وأضاف ويستر: لكنها فشلت، لم تجد الطائرات المسيرة ولا المرتزقة نفعا.
وأشار مصدر للوكالة، إلى أنه خلال المعارك في المدينة نفسها، قامت القيادة الأوكرانية بإلحاق كتيبة منفصلة من الطائرات دون طيار بكتيبتين من المشاة، ولكن حتى هذه التكتيكات لم تتمكن من مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في السيطرة على المدينة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر الأوكرانية الفادحة، إثر تحرير القوات الروسية لبلدة تشاسوف يار الاستراتيجية، والتي بلغت 7500 جندي و11 دبابة.
وقالت الوزارة في بيان لها:
"بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في معارك تشاسوف يار ما يلي: نحو 7.5 ألف عسكري، و11 دبابة، و55 مركبة مدرعة، و160 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها، ونتيجة للعمليات القتالية النشطة، حررت مدينة تشاسوف يار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.