https://sarabic.ae/20250804/سلاح-خارق-ليزر-روسي-جديد-يذيب-الدروع-الفولاذية-1103348142.html
سلاح خارق... ليزر روسي جديد يذيب الدروع الفولاذية
سلاح خارق... ليزر روسي جديد يذيب الدروع الفولاذية
سبوتنيك عربي
أجرت روسيا تجربة ميدانية ناجحة لمنظومة "بوسوخ" القتالية الجديدة، حيث تمكن الليزر من إذابة درع فولاذي سمكه 10 مم، من مسافة 100 متر، فيما وصف بأنه استعراض للقوة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T09:10+0000
2025-08-04T09:10+0000
2025-08-04T09:10+0000
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وجاء ذلك بعد تجربة سابقة تمكن خلالها السلاح الروسي الجديد "بوسوخ" من تدمير محرك طائرة مسيرة من مسافة 500 متر خلال ثانية واحدة فقط، بحسب تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، التي أشارت إلى أن هذا السلاح يهدد مستقبل الطائرات المسيرة، أيا كان نوع الحماية المزودة به.المواصفات التقنية تشير إلى قدرة تتراوح بين 50 و100 كيلوواط، مع مدى يصل إلى 7 كيلومترات ضد الأهداف العادية وألف متر ضد الأهداف المدرعة.وتعتمد المنظومة على توجيه شعاع الليزر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يمكن توظيفه في تدمير عشرات الأهداف بشحنة واحدة.ولفت التقرير إلى أنه يمكن تركيب الليزر على مركبات مدرعة كمنصة دفاع مخصصة ضد الطائرات المسيرة، وقد تبدأ التجارب ضد نماذج تحاكي طائرات "ليوتي" الأوكرانية الطويلة المدى في أغسطس/ آب الجاري، مع احتمالات دخوله الخدمة للاستخدام القتالي قبل نهاية العام.ويرى مراقبون أن هذا السلاح يعد تطورا استراتيجيا قد يغير معادلات الدفاع الجوي في ساحات الصراع المقبلة، ويمكّن روسيا من قيادة العالم في مجال الأسلحة الليزرية، التي برعت فيها منذ حقبة الحرب الباردة.
https://sarabic.ae/20221123/غران-قذيفة-مدفعية-روسية-موجهة-بالليزر-1070467176.html
https://sarabic.ae/20201208/إطلاق-أول-وحدة-من-أقوى-ليزر-القيصر-في-العالم-في-مركز-ساروف-النووي-الروسي-1047438957.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
سلاح خارق... ليزر روسي جديد يذيب الدروع الفولاذية
أجرت روسيا تجربة ميدانية ناجحة لمنظومة "بوسوخ" القتالية الجديدة، حيث تمكن الليزر من إذابة درع فولاذي سمكه 10 مم، من مسافة 100 متر، فيما وصف بأنه استعراض للقوة العسكرية المستقبلية.
وجاء ذلك بعد تجربة سابقة تمكن خلالها السلاح الروسي الجديد "بوسوخ" من تدمير محرك طائرة مسيرة من مسافة 500 متر خلال ثانية واحدة فقط، بحسب تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية
، التي أشارت إلى أن هذا السلاح يهدد مستقبل الطائرات المسيرة، أيا كان نوع الحماية المزودة به.
23 نوفمبر 2022, 11:42 GMT
المواصفات التقنية تشير إلى قدرة تتراوح بين 50 و100 كيلوواط، مع مدى يصل إلى 7 كيلومترات ضد الأهداف العادية وألف متر ضد الأهداف المدرعة.
وتعتمد المنظومة على توجيه شعاع الليزر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يمكن توظيفه في تدمير عشرات الأهداف
بشحنة واحدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن تركيب الليزر
على مركبات مدرعة كمنصة دفاع مخصصة ضد الطائرات المسيرة، وقد تبدأ التجارب ضد نماذج تحاكي طائرات "ليوتي" الأوكرانية الطويلة المدى في أغسطس/ آب الجاري، مع احتمالات دخوله الخدمة للاستخدام القتالي قبل نهاية العام.
ويرى مراقبون أن هذا السلاح يعد تطورا استراتيجيا قد يغير معادلات الدفاع الجوي في ساحات الصراع المقبلة، ويمكّن روسيا من قيادة العالم في مجال الأسلحة الليزرية، التي برعت فيها منذ حقبة الحرب الباردة.