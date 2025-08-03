https://sarabic.ae/20250803/إم-بي-إل-مسدس-روسي-بـ-16-طلقة-خارقة-1103330190.html
"إم بي إل".. مسدس روسي بـ 16 طلقة خارقة
"إم بي إل".. مسدس روسي بـ 16 طلقة خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة التي يمكن لأفراد القوات المسلحة والعناصر الأمنية استخدامها في مهامهم المختلفة، ومنها المسدسات. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T14:45+0000
2025-08-03T14:45+0000
2025-08-03T14:45+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
شركة كلاشنيكوف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103330329_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_f21ea53cd1faf3adb50e5952c10eb8dc.jpg
وإضافة إلى بنادقها الهجومية الأسطورية، تنتج شركة "كلاشنيكوف" الروسية أنواع مختلفة من المسدسات منها مسدس "إم بي إل"، الذي يستخدم طلقات عالية الضغط يمكنها اختراق الدروع المضادة للطلقات العادية.وأورد الموقع الرسمي للشركة مواصفات المسدس، الذي تستخدمه العناصر الأمنية والوحدات العسكرية على السواء، مشيرا إلى أنه يصنف ضمن المسدسات المتطورة.المواصفات الفنيةويستخدم المسدس "إم بي إل" طلقات طراز "7 إن - 21" عالية الضغط مزودة برصاصات خارقة، إضافة إلى قدرته على إطلاق الأنواع العادية من الطلقات من ذات العيار. ولفت التقرير إلى أن هيكل المسدس مصنوع من سبائك الألومنيوم كما أن تصميم أجزائه يسمح باستخدامه بكلتا اليدين.
https://sarabic.ae/20230301/بـ60-طلقة-في-الدقيقة-معلومات-عن-المسدس-الروسي-الخارق-بي-إل-كا-1074180064.html
https://sarabic.ae/20231220/طلقات-كلاشنيكوف-خارقة-مقارنة-بين-أ-كا-47-الروسية-وإم-16-الأمريكية-1084304359.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103330329_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_750e8873db315d7e7730efd79edbe477.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, شركة كلاشنيكوف
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, شركة كلاشنيكوف
"إم بي إل".. مسدس روسي بـ 16 طلقة خارقة
تطور روسيا أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة التي يمكن لأفراد القوات المسلحة والعناصر الأمنية استخدامها في مهامهم المختلفة، ومنها المسدسات.
وإضافة إلى بنادقها الهجومية الأسطورية، تنتج شركة "كلاشنيكوف" الروسية أنواع مختلفة من المسدسات منها مسدس "إم بي إل"، الذي يستخدم طلقات عالية الضغط يمكنها اختراق الدروع المضادة للطلقات العادية.
وأورد الموقع
الرسمي للشركة مواصفات المسدس، الذي تستخدمه العناصر الأمنية والوحدات العسكرية على السواء، مشيرا إلى أنه يصنف ضمن المسدسات المتطورة.
طول السبطانة (الماسورة): 11.2 سم.
عيار الطلقات
: (9 * 19 مم).
الوزن بمخزن طلقات فارغ: 0.8 كغ.
20 ديسمبر 2023, 13:22 GMT
ويستخدم المسدس
"إم بي إل" طلقات طراز "7 إن - 21" عالية الضغط مزودة برصاصات خارقة، إضافة إلى قدرته على إطلاق الأنواع العادية من الطلقات من ذات العيار.
ولفت التقرير إلى أن هيكل المسدس مصنوع من سبائك الألومنيوم كما أن تصميم أجزائه يسمح باستخدامه بكلتا اليدين.