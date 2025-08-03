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09:03 GMT
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اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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"إم بي إل".. مسدس روسي بـ 16 طلقة خارقة
"إم بي إل".. مسدس روسي بـ 16 طلقة خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة التي يمكن لأفراد القوات المسلحة والعناصر الأمنية استخدامها في مهامهم المختلفة، ومنها المسدسات. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T14:45+0000
2025-08-03T14:45+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
شركة كلاشنيكوف
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وإضافة إلى بنادقها الهجومية الأسطورية، تنتج شركة "كلاشنيكوف" الروسية أنواع مختلفة من المسدسات منها مسدس "إم بي إل"، الذي يستخدم طلقات عالية الضغط يمكنها اختراق الدروع المضادة للطلقات العادية.وأورد الموقع الرسمي للشركة مواصفات المسدس، الذي تستخدمه العناصر الأمنية والوحدات العسكرية على السواء، مشيرا إلى أنه يصنف ضمن المسدسات المتطورة.المواصفات الفنيةويستخدم المسدس "إم بي إل" طلقات طراز "7 إن - 21" عالية الضغط مزودة برصاصات خارقة، إضافة إلى قدرته على إطلاق الأنواع العادية من الطلقات من ذات العيار. ولفت التقرير إلى أن هيكل المسدس مصنوع من سبائك الألومنيوم كما أن تصميم أجزائه يسمح باستخدامه بكلتا اليدين.
https://sarabic.ae/20230301/بـ60-طلقة-في-الدقيقة-معلومات-عن-المسدس-الروسي-الخارق-بي-إل-كا-1074180064.html
https://sarabic.ae/20231220/طلقات-كلاشنيكوف-خارقة-مقارنة-بين-أ-كا-47-الروسية-وإم-16-الأمريكية-1084304359.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, شركة كلاشنيكوف
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, شركة كلاشنيكوف

"إم بي إل".. مسدس روسي بـ 16 طلقة خارقة

14:45 GMT 03.08.2025
© Photo / Kalashnikov/ Official Websiteمسدس إم بي إل الروسي
مسدس إم بي إل الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Photo / Kalashnikov/ Official Website
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة التي يمكن لأفراد القوات المسلحة والعناصر الأمنية استخدامها في مهامهم المختلفة، ومنها المسدسات.
وإضافة إلى بنادقها الهجومية الأسطورية، تنتج شركة "كلاشنيكوف" الروسية أنواع مختلفة من المسدسات منها مسدس "إم بي إل"، الذي يستخدم طلقات عالية الضغط يمكنها اختراق الدروع المضادة للطلقات العادية.
المسدس الروسي بي إل كا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"
1 مارس 2023, 13:57 GMT
وأورد الموقع الرسمي للشركة مواصفات المسدس، الذي تستخدمه العناصر الأمنية والوحدات العسكرية على السواء، مشيرا إلى أنه يصنف ضمن المسدسات المتطورة.

المواصفات الفنية

طول المسدس: 20.5 سم.
طول السبطانة (الماسورة): 11.2 سم.
سعة المخزن: 16 طلقة.
عيار الطلقات: (9 * 19 مم).
الوزن بمخزن طلقات فارغ: 0.8 كغ.
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
طلقات كلاشنيكوف "خارقة".. مقارنة بين "أ كا-47" الروسية و"إم-16" الأمريكية
20 ديسمبر 2023, 13:22 GMT
ويستخدم المسدس "إم بي إل" طلقات طراز "7 إن - 21" عالية الضغط مزودة برصاصات خارقة، إضافة إلى قدرته على إطلاق الأنواع العادية من الطلقات من ذات العيار.
ولفت التقرير إلى أن هيكل المسدس مصنوع من سبائك الألومنيوم كما أن تصميم أجزائه يسمح باستخدامه بكلتا اليدين.
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