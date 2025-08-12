https://sarabic.ae/20250812/القوات-الروسية-تحيد-وحدات-تابعة-للاستخبارات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1103627198.html
القوات الروسية تحيد وحدات تابعة للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة سومي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد وحدات تابعة للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة سومي، باستخدام طائرة "غيران-2" المسيرة الروسية.
وذكر بيان صادر عن الدفاع الروسية: "نشرت وزارة الدفاع لقطات تظهر تحييد وحدات من القوات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة "غيران-2" المُسيّرة في منطقة كريفونوسوفكا بمقاطعة سومي".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 مايو/ أيار الماضي، أن الجيش الروسي، يعمل على حل مشكلة إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا.
وأعلن ياروسلاف ياكيمكين، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، في 25 مايو الماضي، أن العسكريين الروس، بعد تحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، يقومون بإنشاء منطقة أمنية
على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا.
وقال ياكيمكين: "بعد تحرير مقاطعة كورسك من العدو، تنفذ وحدات من القوات الروسية مهمة قتالية لإنشاء منطقة أمنية على طول الحدود الدولية الروسية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.