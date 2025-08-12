عربي
القوات الروسية تحيد وحدات تابعة للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة سومي
القوات الروسية تحيد وحدات تابعة للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة سومي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد وحدات تابعة للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة سومي، باستخدام طائرة "غيران-2" المسيرة... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
وذكر بيان صادر عن الدفاع الروسية: "نشرت وزارة الدفاع لقطات تظهر تحييد وحدات من القوات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة "غيران-2" المُسيّرة في منطقة كريفونوسوفكا بمقاطعة سومي".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 مايو/ أيار الماضي، أن الجيش الروسي، يعمل على حل مشكلة إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا.وأعلن ياروسلاف ياكيمكين، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، في 25 مايو الماضي، أن العسكريين الروس، بعد تحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، يقومون بإنشاء منطقة أمنية على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليا على إنشاء منطقة عازلة
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد وحدات تابعة للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة سومي، باستخدام طائرة "غيران-2" المسيرة الروسية.
وذكر بيان صادر عن الدفاع الروسية: "نشرت وزارة الدفاع لقطات تظهر تحييد وحدات من القوات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة "غيران-2" المُسيّرة في منطقة كريفونوسوفكا بمقاطعة سومي".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 مايو/ أيار الماضي، أن الجيش الروسي، يعمل على حل مشكلة إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا.
وأعلن ياروسلاف ياكيمكين، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، في 25 مايو الماضي، أن العسكريين الروس، بعد تحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة الأوكرانية، يقومون بإنشاء منطقة أمنية على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا.
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:10 GMT

وقال ياكيمكين: "بعد تحرير مقاطعة كورسك من العدو، تنفذ وحدات من القوات الروسية مهمة قتالية لإنشاء منطقة أمنية على طول الحدود الدولية الروسية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليا على إنشاء منطقة عازلة
