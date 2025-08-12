https://sarabic.ae/20250812/القوات-الروسية-تتسلم-دفعة-جديدة-من-قاذفات-سو-34-1103657006.html
القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34"
القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة الطيران المتحدة الروسية، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية عن تسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T16:07+0000
2025-08-12T16:07+0000
2025-08-12T16:07+0000
روسيا
سلاح روسيا
سو-34
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104273/34/1042733435_0:82:2089:1257_1920x0_80_0_0_3deb8df8ad6dfb193e84c6577ce778ea.jpg
وذكر البيان الصحفي: "سلمت شركة الطيران المتحدة قاذفات مقاتلة جديدة من طراز "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية، وانضمت هذه الطائرات إلى أسطول الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، وصُنعت هذه الطائرات بموجب أمر الدفاع الحكومي لبرنامج العام الحالي".وأضاف أن "قدرات هذه الطائرة تمكن الطيارين من العمل بنجاح في مسارح العمليات العسكرية واستخدام الأسلحة الجوية الموجهة وغير الموجهة. وتشهد هذه الطائرة طلبا متزايدا في ظروف القتال الحديثة، وقد عززت مصانع الطائرات لدينا وتيرة إنتاجها، وضمنت تسليم المعدات للقوات بانتظام".يشار إلى أن المقاتلة "سو-34" تستخدم أسلحة جوية موجهة وغير موجهة، كما يمكن استخدامها أيضا في مهام الاستطلاع الجوي، وهي مصممة لتدمير الأهداف الأرضية والبحرية والجوية، بما في ذلك البنى التحتية المحمية بأنظمة دفاع جوي، ويمكن للمقاتلة العمل ليلا نهارا، وفي ظروف جوية بسيطة ومعقدة، وفي جميع المسارح الجغرافية للعمليات العسكرية.الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" المتطورةمقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250519/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-الأوكرانية-1100719151.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104273/34/1042733435_152:0:1935:1337_1920x0_80_0_0_7e6ddc95f32e5f55d1f8ed2c5bdf9f8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, سو-34
القوات الروسية تتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34"
أعلنت شركة الطيران المتحدة الروسية، التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية عن تسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية.
وذكر البيان الصحفي: "سلمت شركة الطيران المتحدة قاذفات مقاتلة جديدة من طراز "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية، وانضمت هذه الطائرات إلى أسطول الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، وصُنعت هذه الطائرات بموجب أمر الدفاع الحكومي لبرنامج العام الحالي".
وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو: "لقد أثبتت القاذفة الأمامية "سو-34" نفسها منذ فترة طويلة باعتبارها الأفضل في فئتها".
وأضاف أن "قدرات هذه الطائرة تمكن الطيارين من العمل بنجاح في مسارح العمليات العسكرية واستخدام الأسلحة الجوية الموجهة وغير الموجهة. وتشهد هذه الطائرة طلبا متزايدا في ظروف القتال الحديثة، وقد عززت مصانع الطائرات لدينا وتيرة إنتاجها، وضمنت تسليم المعدات للقوات بانتظام".
يشار إلى أن المقاتلة "سو-34" تستخدم أسلحة جوية موجهة
وغير موجهة، كما يمكن استخدامها أيضا في مهام الاستطلاع الجوي، وهي مصممة لتدمير الأهداف الأرضية والبحرية والجوية، بما في ذلك البنى التحتية المحمية بأنظمة دفاع جوي، ويمكن للمقاتلة العمل ليلا نهارا، وفي ظروف جوية بسيطة ومعقدة، وفي جميع المسارح الجغرافية للعمليات العسكرية.