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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250519/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-الأوكرانية-1100719151.html
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، استهدفت نقطة مراقبة للطائرات المسيرة... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T04:40+0000
2025-05-19T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذ طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجوفضائية، ضربة استهدفت نقطة مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة "الجنوب".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "بعد تلقي تأكيد من (وحدة) الاستطلاع بتدمير الهدف المحدد، عاد طاقم المقاتلة بسلام إلى مطار الإقلاع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغاتير-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100691865.html
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مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية

04:40 GMT 19.05.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمقاتلة قاذفة "سو-34"
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، استهدفت نقطة مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية، في منطقة عمليات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذ طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجوفضائية، ضربة استهدفت نقطة مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة "الجنوب".

وأشارت الوزارة إلى أن الضربة نُفذت على الهدف الذي تم استطلاعه، بقنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "بعد تلقي تأكيد من (وحدة) الاستطلاع بتدمير الهدف المحدد، عاد طاقم المقاتلة بسلام إلى مطار الإقلاع".
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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