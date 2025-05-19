https://sarabic.ae/20250519/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-الأوكرانية-1100719151.html
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، استهدفت نقطة مراقبة للطائرات المسيرة... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T04:40+0000
2025-05-19T04:40+0000
2025-05-19T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/19/1035221978_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_6ed514a17497687b6b0e886076f92f71.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذ طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجوفضائية، ضربة استهدفت نقطة مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة "الجنوب".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "بعد تلقي تأكيد من (وحدة) الاستطلاع بتدمير الهدف المحدد، عاد طاقم المقاتلة بسلام إلى مطار الإقلاع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغاتير-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100691865.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/19/1035221978_153:0:937:588_1920x0_80_0_0_9f54625a426dec1526bcba2f322dba54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مقاتلة "سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، استهدفت نقطة مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية، في منطقة عمليات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذ طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجوفضائية، ضربة استهدفت نقطة مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة "الجنوب".
وأشارت الوزارة إلى أن الضربة نُفذت على الهدف الذي تم استطلاعه، بقنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "بعد تلقي تأكيد من (وحدة) الاستطلاع بتدمير الهدف المحدد، عاد طاقم المقاتلة بسلام إلى مطار الإقلاع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.