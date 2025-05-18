القوات الروسية تحرر بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 09:26 GMT 18.05.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
© Sputnik . Viktor Tolochko/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات "الشرق"، تم تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوات الأوكرانية المسلحة في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 175عسكريا ودبابة ومدرعتين قتاليتين، وعددا من المدافع الميدانية".
وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية".
وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و ثلاث مستودعات للذخيرة".
وتابع: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" تقدمها في عمق دفاعات العدو. واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع، كما تم تدمير ونظام رادار تكتيكي للكشف عن الأهداف الجوية من طراز RADA صنع في إسرائيل".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 139 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل من طراز "جدام"، و 75 مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.