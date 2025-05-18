https://sarabic.ae/20250518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغاتير-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100691865.html

القوات الروسية تحرر بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T09:11+0000

2025-05-18T09:11+0000

2025-05-18T09:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات "الشرق"، تم تحرير بلدة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوات الأوكرانية المسلحة في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 175عسكريا ودبابة ومدرعتين قتاليتين، وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و ثلاث مستودعات للذخيرة".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 139 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل من طراز "جدام"، و 75 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250517/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ألكسندروبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100659177.html

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