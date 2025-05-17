https://sarabic.ae/20250517/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ألكسندروبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100659177.html

القوات الروسية تحرر بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T09:07+0000

2025-05-17T09:07+0000

2025-05-17T09:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية القوات الأوكرانية المسلحة في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 490 عسكريا ودبابة ومدرعتين قتاليتين، تم تدمير مستودع ذخيرة".وتابع: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو. وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات الأوكرانية المسلحة في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، ومحطتي حرب إلكترونية".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 143منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 قنابل من طراز "جدام"، وصاروخ من نظام "هيمارس" و80 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250511/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1100398002.html

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