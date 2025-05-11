https://sarabic.ae/20250511/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1100398002.html

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T10:07+0000

2025-05-11T10:07+0000

2025-05-11T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 460 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم دُمرت محطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار، ومستودع ذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 قنابل من طراز "جدام"، و143 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250511/الدفاع-الروسية-14043-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100396993.html

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