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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250511/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1100398002.html
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T10:07+0000
2025-05-11T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 460 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية".وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم دُمرت محطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار، ومستودع ذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 قنابل من طراز "جدام"، و143 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250511/الدفاع-الروسية-14043-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100396993.html
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روسيا, العالم

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:07 GMT 11.05.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 460 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، كما تم تدميرمحطة كفيرتوس للحرب الإلكترونية".

وأردف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريا، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم دُمرت محطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار، ومستودع ذخيرة".

وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 80 منطقة".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 قنابل من طراز "جدام"، و143 مسيرة أوكرانية".
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
09:14 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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