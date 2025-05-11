https://sarabic.ae/20250511/الدفاع-الروسية-14043-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100396993.html
الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الرو سية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 14 ألف مرة خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T09:14+0000
2025-05-11T09:14+0000
2025-05-11T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "رغم إعلان وقف إطلاق النار، واصلت التشكيلات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. وسُجِل ما مجموعه 14043 انتهاكًا لوقف إطلاق النار".وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت اختراق الحدود الدولية الروسية في منطقتي كورسك وبيلغورود، خمس مرات ونفذت 37 هجوما.وأشارت إلى أنه "اعتبارًا من منتصف ليل يوم 8 مايو، أسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية 58 طائرة دون طيار خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه "في ظل هذه الظروف، ردت القوات المسلحة الروسية بطريقة مماثلة على انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وتصرفت وفقًا للوضع المتطور، ردًا على التجاوزات الإجرامية لنظام كييف".أعلنت روسيا، اليوم الأحد، انتهاء وقف إطلاق النار، الذي أعلنته خلال ذكرى عيد النصر الـ 80 على النازية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.وخلال هذه الفترة، توقفت جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أيضًا هدنة خلال عيد الفصح ودخلت حيز التنفيذ من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل.ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا
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روسيا
الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
09:14 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 11.05.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الرو سية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 14 ألف مرة خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "رغم إعلان وقف إطلاق النار، واصلت التشكيلات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية. وسُجِل ما مجموعه 14043 انتهاكًا لوقف إطلاق النار".
وتابع البيان: "وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - من منتصف ليل يوم 8 مايو حتى منتصف ليل يوم 11 مايو - بوقف إطلاق النار بشكل صارم وبقيت في الخطوط والمواقع التي سيطرت عليها سابقا".
وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت اختراق الحدود الدولية الروسية في منطقتي كورسك وبيلغورود، خمس مرات ونفذت 37 هجوما.
وأوضحت أنه "على طول خط التماس، نفذت الوحدات الأوكرانية 4011 هجومًا بالمدفعية والدبابات وقذائف الهاون على مواقع قواتنا، بما في ذلك 62 هجومًا باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة. بالإضافة إلى ذلك، نفذ العدو 9918 غارة وإسقاط ذخيرة من طائرات مسيرة".
وأشارت إلى أنه "اعتبارًا من منتصف ليل يوم 8 مايو، أسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية 58 طائرة دون طيار خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه "في ظل هذه الظروف، ردت القوات المسلحة الروسية بطريقة مماثلة على انتهاكات نظام وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وتصرفت وفقًا للوضع المتطور، ردًا على التجاوزات الإجرامية لنظام كييف".
أعلنت روسيا، اليوم الأحد، انتهاء وقف إطلاق النار، الذي أعلنته خلال ذكرى عيد النصر الـ 80 على النازية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.
كانت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار.
وخلال هذه الفترة، توقفت جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،
أعلن أيضًا هدنة خلال عيد الفصح ودخلت حيز التنفيذ من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل.