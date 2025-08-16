https://sarabic.ae/20250816/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتحرير-بلدة-فورونويه-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك-فيديو-1103824472.html
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد تظهر جانبا من عملية تحرير بلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
وتبين المشاهد بعضا من العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الروسي، التي أدت إلى تحرير بلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وتقع البلدة على الضفة اليسرى لنهر "فورونايا" بالقرب من بلدة خوروشي، واستخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لتغطية مخارج مقاطعة دنيبروبتروفسك من الجنوب.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة فورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
الأخبار
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتحرير بلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك
14:17 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 14:46 GMT 16.08.2025)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد تظهر جانبا من عملية تحرير بلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وتبين المشاهد بعضا من العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الروسي، التي أدت إلى تحرير بلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وتقع البلدة على الضفة اليسرى لنهر "فورونايا" بالقرب من بلدة خوروشي، واستخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لتغطية مخارج مقاطعة دنيبروبتروفسك من الجنوب.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة كولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة فورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة كولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 230 عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير أربعة محطات حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة".
كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".