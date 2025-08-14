https://sarabic.ae/20250814/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1103715391.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير قواتها لبلدتي شيربينوفكا وإيسكرا، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان لها: "حررت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بلدة شيربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "الجنوب"، أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في محيط بلدات مينكوفكا، وفيدوروفكا، وفاسيوكوفكا، وتشيرفوني، ونيكيفوروفكا، وبيريستوك، وزفانوفكا، ونوفودميتروفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "كما حررت وحدات من مجموعة "الشرق" بلدة إيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".كما استهدفت وحدات مجموعة "الشمال" تجمعات أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات بويارو-ليزغاتشي، وكورتشاكوفكا، وكيانيتسا، وخرابوفشينا، وفاكالوفشينا، ويوناكوفكا، وبيرشي ترافنيا، وفاراتشينو، وأندرييفكا في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات فولشانسك، وأمبارنوي، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".وسيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع مهمة، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفو، وغلوشكوفكا، ونوفوسيرغيفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، وكولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة "المركز" توغلها في عمق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفونيكولايفكا، وشيفتشينكو، وديميتروف، ونوفوليكساندريفكا، وكراسني ليمان، وأوداتشنوي، ورودينسكوي، وكراسنوارميسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت وحدات مجموعة "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كامينسكويه، تشيرفونايا كرينيتسا، ستيبوفويه في مقاطعة زابوروجيه وتوكاريفكا، أنتونوفكا وكاميشاني في مقاطعة خيرسون.واستهدف الطيران الحربي والمسير الهجومي، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية مواقع تخزين الطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة و268 طائرة مسيرة."زاباد- 2025"... تدريبات على استخدام السلاح النووي ومنظومة "أوريشنيك" في بيلاروسيا

