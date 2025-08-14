عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير قواتها لبلدتي شيربينوفكا وإيسكرا، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. 14.08.2025
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير قواتها لبلدتي شيربينوفكا وإيسكرا، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "حررت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بلدة شيربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "الجنوب"، أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في محيط بلدات مينكوفكا، وفيدوروفكا، وفاسيوكوفكا، وتشيرفوني، ونيكيفوروفكا، وبيريستوك، وزفانوفكا، ونوفودميتروفكا، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية "بلغت أكثر من 265 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وخمس سيارات، وثلاث مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومحطتين للحرب الإلكترونية".

وأضاف البيان: "كما حررت وحدات من مجموعة "الشرق" بلدة إيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، إثر المواجهات على هذا المحور ما يصل إلى 230 جنديا، وتم تدمير أربع مركبات مدرعة قتالية، وثماني سيارات، وقطعتي مدفعية، بما في ذلك مدفع "هاوتزر إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع.

كما استهدفت وحدات مجموعة "الشمال" تجمعات أفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات بويارو-ليزغاتشي، وكورتشاكوفكا، وكيانيتسا، وخرابوفشينا، وفاكالوفشينا، ويوناكوفكا، وبيرشي ترافنيا، وفاراتشينو، وأندرييفكا في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات فولشانسك، وأمبارنوي، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر العدو أكثر من 155 عسكريا، ودبابتين، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع مركبات، وسبعة مدافع ميدانية، بما في ذلك اثنتان غربيتا الصنع، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة.

وسيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع مهمة، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفو، وغلوشكوفكا، ونوفوسيرغيفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، وكولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو 225 جنديا، بالإضافة إلى عربة قتال مدرعة وثماني سيارات. كما دُمرت ثماني محطات حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة.
وواصلت وحدات من مجموعة "المركز" توغلها في عمق دفاعات العدو، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفونيكولايفكا، وشيفتشينكو، وديميتروف، ونوفوليكساندريفكا، وكراسني ليمان، وأوداتشنوي، ورودينسكوي، وكراسنوارميسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر التشكيلات المسلحة الأوكرانية أكثر من 355 جنديًا، وأربع مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك سيارة مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، وثماني شاحنات "بيك آب"، وخمسة مدافع ميدانية، ومحطة بطاريات مضادة للصواريخ من طراز "تي بي كيو 37" أمريكية الصنع.

واستهدفت وحدات مجموعة "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كامينسكويه، تشيرفونايا كرينيتسا، ستيبوفويه في مقاطعة زابوروجيه وتوكاريفكا، أنتونوفكا وكاميشاني في مقاطعة خيرسون.

وأردفت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 85 عسكريا و 10 سيارات".

واستهدف الطيران الحربي والمسير الهجومي، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية مواقع تخزين الطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، ونقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة و268 طائرة مسيرة.
