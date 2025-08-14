من الرصد إلى التدمير... الأمن الروسي يجهض مشروع صواريخ باليستي أوكراني قبل أن يبصر النور
05:13 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 06:22 GMT 14.08.2025)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية التشغيلية التكتيكية، لتوجيه ضربات في عمق روسيا.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "في عملية خاصة مشتركة، استهدف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، المشاركة في إنتاج منظومات الصواريخ التشغيلية التكتيكية".
مشروع لاستهداف عمق روسيا
وأردف أن أوكرانيا كانت تخطط لاستخدام الصواريخ لتوجيه ضربات في عمق روسيا، موضحا أن "أوكرانيا طورت سرا برنامجها الصاروخي الخاص باستخدام تقنيات ومخزونات متبقية من الاتحاد السوفييتي.
وأضاف: "بإذن من ممثلي الناتو، خططت أوكرانيا لاستخدام نظام "سابسان" لشن هجوم في عمق الأراضي الروسية ولكن بفضل الجهود المشتركة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط تطوير البرنامج الصاروخي الأوكراني".
وأضاف الجهاز أن "الجهود المشتركة لجهاز الأمن الفيدرالي والجيش الروسي عرقلت خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية العملياتية التكتيكية لضرب عمق روسيا، وألحقت أضرارا نارية بمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تنتج هذه الأنظمة".
خلال الإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وردت معلومات مسبقة حول تطوير أوكرانيا وبدء إنتاج منظومة "سابسان"، بما في ذلك الإحداثيات الدقيقة لمباني ومنشآت الشركات المشاركة في إنشاء منظومات الصواريخ، بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي التي تغطيها، والتي تضررت بنيران القوات المسلحة الروسية.
وذكرت المواد المرفقة بتقرير جهاز الأمن الفيدرالي: "إن الأضرار التي لحقت بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني جراء هذه العملية هائلة ولا تُقارن بالأضرار التي لحقت بروسيا جراء عملية "الشبكة العنكبوتية" التي نفذتها المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية".
وأضاف البيان: "ثبت أنه بدعم مالي ومساعدة من متخصصين من إحدى دول أوروبا الغربية، طورت أوكرانيا وبدأت إنتاج صاروخ "سابسان" الباليستي متوسط المدى، في منشآت دفاعية بمقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسومي، قادر على توجيه ضربات في عمق أراضي روسيا".
المنشآت المشاركة في المشروع
ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان مصنع بافلوغراد الكيميائي (مدينة بافلوغراد، مقاطعة دنيبروبيتروفسك)، مخصصا لتخزين وقود الصواريخ الصلب لنظام سابسان، وشارك في إنتاج حاملات الصواريخ الباليستية، وتصنيع قذائف المدفعية والصواريخ، وذخائر سلاح الجو.
وذكرت مواد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "مع تقدم القوات الروسية نحو مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمرًا بإخلاء مصانع ومستودعات مصنع بافلوغراد الكيميائي، إلى منشأة احتياطية في قرية فاكالينشوك، في مقاطعة جيتومير".
وكان مصنع بافلوغراد الميكانيكي مخصصا لتجميع هياكل الصواريخ، وأنظمة الدفع، وأنظمة التحكم، والرؤوس الحربية لنظام سابسان.
كما تخصص مصنع شوستكا الحكومي "زفيزدا" (مدينة شوستكا، مقاطعة سومي)، في إنتاج البارود والشحنات لأسلحة المدفعية، وشارك في برنامج صواريخ "سابسان".
وكانت مهام معهد شوستكا الحكومي لأبحاث المنتجات الكيميائية، إنتاج وقود الطائرات لأنظمة قاذفات اللهب، وتطوير وإنتاج أنواع جديدة من البارود، والمشاركة في برنامج "سابسان".
وأكدت مواد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "جميع المنشآت المذكورة أعلاه تضررت من ضربات مباشرة لنيران القوات المسلحة الروسية، وهو ما تؤكده صور الأقمار الصناعية والوسائل التقنية والمعلومات من مصادر مفتوحة".
دعم ألماني لمشروع زيلينسكي
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في نهاية مايو/أيار من هذا العام، التقى فولوديمير زيلينسكي بالمستشار الألماني فريدريش ميرز في برلين، حاملا معه وثائق تصميم نظام الصواريخ بعيدة المدى "سابسان".
وأضاف البيان: في 21 مايو/أيار 2025، أعدّ مصنع بافلوغراد الكيميائي، بموجب التعليمات رقم 63/54، وثائق تصميم صاروخ سابسان، موجهة إلى وزارة الدفاع الأوكرانية، والتي عُقد معها في 28 مايو/أيار 2025... اجتماع بين فلاديمير زيلينسكي، وممثلين عن وزارة الدفاع الأوكرانية، والمستشار الألماني فريدريش ميرز وممثلين عن القوات المسلحة الألمانية.
وأردف البيان: "ثم صرّح ميرز، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي في برلين، بأن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في تطوير أسلحتها بعيدة المدى، وعقب اجتماع عقد أواخر مايو/أيار في برلين بين وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ونظيره الأوكراني رستم عمروف، أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن ألمانيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لتمويل إنتاج أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.
كما أُفيد بأنه سيتم تخصيص حوالي خمسة مليارات يورو للمساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزويدها بأنظمة دفاع جوي وذخيرة، لم تكشف البيانات الدقيقة عن الأنظمة ومبالغ العقود، وصرح بيستوريوس في أوائل يونيو/حزيران أن أول سلاح بعيد المدى ينتج في أوكرانيا بدعم مالي من ألمانيا قد يدخل الخدمة مع القوات المسلحة الأوكرانية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبين الجهاز أن ألمانيا شاركت بتمويل المشروع.
مدى صاروخي يطال موسكو ومينسك
وقال البيان، أن موسكو ومينسك نظريا كانتا ضمن مدى منظومة صواريخ سابسان الباليستية الأوكرانية.
وذكرت المواد المرفقة ببيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في عام 2024، وخلال سلسلة من الإجراءات التي نفذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وردت معلومات مسبقة عن بدء إنتاج أنظمة صواريخ سابسان الباليستية العملياتية التكتيكية في منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني... المصممة لضرب عمق الأراضي الروسية لمسافة تتراوح بين 500 و750 كيلومترا".
وعرضت هذه المواد، من بين أمور أخرى، خريطة للمدى المحتمل لصواريخ سابسان عند إطلاقها من الأراضي الأوكرانية، وبحسب الخريطة فإن مدن موسكو ومينسك وفيتيبسك وكالوغا وتولا وفلاديمير ودونيتسك وغيرها كانت ضمن دائرة الدمار.
كما كان من الممكن أن تضرب صواريخ سابسان، مدينة ساروف في مقاطعة نيجني نوفغورود، مهد الأسلحة النووية الروسية، حسب بيان الأمن الفيدرالي.
وزارة الدفاع تؤكد الاستهداف لمشروع "سابسان"
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بالتوازي، أنه في يوليو/تموز، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات مكثفة على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ في أوكرانيا.
وأضاف الوزارة في بيان: "خلال شهر يوليو/تموز من هذا العام، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني".
وأضاف البيان: في يوليو/تموز، دمّر الجيش الروسي أنظمة دفاع جوي غربية الصنع كانت تغطي منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المتعلقة بإنتاج أسلحة الصواريخ؛ حيث دمرت أربع منصات صواريخ باتريوت في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وحدها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت خلال شهر يوليو/تموز ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
في الوقت نفسه، تم تدمير منظومات دفاع جوي غربية الصنع، نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية خصيصا للدفاع عن هذه المنشآت، وفي مقاطعة دنيبروبيتروفسك وحدها، دمرت أربع منصات إطلاق صواريخ باتريوت مضادة للطائرات، ومحطة رادار متعددة الوظائف من طراز "إم بي كيو 65" أمريكية الصنع، توفر تحديد الأهداف والتوجيه.
وأفادت وزارة الدفاع بإحباط محاولة كييف، بالتعاون مع الغرب، لإنتاج صواريخ لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.
وأفادت الإدارة العسكرية الروسية، خلال شهر يوليو/تموز، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على مكاتب تصميم ومصانع وقود صواريخ ومصانع تجميع أسلحة صاروخية تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وختم البيان: "وفقا لمعلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، ونتيجة لتدمير القوات المسلحة الروسية لمنشآت بالغة الأهمية للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسومي، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، بالتعاون مع شركاء غربيين، لتنظيم إنتاج أسلحة صاروخية لشن هجمات في عمق أراضي الاتحاد الروسي".