من الرصد إلى التدمير... الأمن الروسي يجهض مشروع صواريخ باليستي أوكراني قبل أن يبصر النور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250814/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يدمر-مشروعا-أوكرانيا-لصناعة-الصواريخ-الباليستية--عاجل-1103705756.html
من الرصد إلى التدمير... الأمن الروسي يجهض مشروع صواريخ باليستي أوكراني قبل أن يبصر النور
من الرصد إلى التدمير... الأمن الروسي يجهض مشروع صواريخ باليستي أوكراني قبل أن يبصر النور
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T05:13+0000
2025-08-14T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_891df6604b6e2b85efd0f12b6645e630.jpg
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "في عملية خاصة مشتركة، استهدف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، المشاركة في إنتاج منظومات الصواريخ التشغيلية التكتيكية".مشروع لاستهداف عمق روسياوأردف أن أوكرانيا كانت تخطط لاستخدام الصواريخ لتوجيه ضربات في عمق روسيا، موضحا أن "أوكرانيا طورت سرا برنامجها الصاروخي الخاص باستخدام تقنيات ومخزونات متبقية من الاتحاد السوفييتي.وأضاف الجهاز أن "الجهود المشتركة لجهاز الأمن الفيدرالي والجيش الروسي عرقلت خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية العملياتية التكتيكية لضرب عمق روسيا، وألحقت أضرارا نارية بمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تنتج هذه الأنظمة".وذكرت المواد المرفقة بتقرير جهاز الأمن الفيدرالي: "إن الأضرار التي لحقت بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني جراء هذه العملية هائلة ولا تُقارن بالأضرار التي لحقت بروسيا جراء عملية "الشبكة العنكبوتية" التي نفذتها المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية".وأضاف البيان: "ثبت أنه بدعم مالي ومساعدة من متخصصين من إحدى دول أوروبا الغربية، طورت أوكرانيا وبدأت إنتاج صاروخ "سابسان" الباليستي متوسط المدى، في منشآت دفاعية بمقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسومي، قادر على توجيه ضربات في عمق أراضي روسيا".المنشآت المشاركة في المشروعوذكرت مواد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "مع تقدم القوات الروسية نحو مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمرًا بإخلاء مصانع ومستودعات مصنع بافلوغراد الكيميائي، إلى منشأة احتياطية في قرية فاكالينشوك، في مقاطعة جيتومير".كما تخصص مصنع شوستكا الحكومي "زفيزدا" (مدينة شوستكا، مقاطعة سومي)، في إنتاج البارود والشحنات لأسلحة المدفعية، وشارك في برنامج صواريخ "سابسان".وأكدت مواد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "جميع المنشآت المذكورة أعلاه تضررت من ضربات مباشرة لنيران القوات المسلحة الروسية، وهو ما تؤكده صور الأقمار الصناعية والوسائل التقنية والمعلومات من مصادر مفتوحة".دعم ألماني لمشروع زيلينسكيوأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في نهاية مايو/أيار من هذا العام، التقى فولوديمير زيلينسكي بالمستشار الألماني فريدريش ميرز في برلين، حاملا معه وثائق تصميم نظام الصواريخ بعيدة المدى "سابسان". وأردف البيان: "ثم صرّح ميرز، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي في برلين، بأن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في تطوير أسلحتها بعيدة المدى، وعقب اجتماع عقد أواخر مايو/أيار في برلين بين وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ونظيره الأوكراني رستم عمروف، أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن ألمانيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لتمويل إنتاج أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.وبين الجهاز أن ألمانيا شاركت بتمويل المشروع.مدى صاروخي يطال موسكو ومينسكوقال البيان، أن موسكو ومينسك نظريا كانتا ضمن مدى منظومة صواريخ سابسان الباليستية الأوكرانية.وذكرت المواد المرفقة ببيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في عام 2024، وخلال سلسلة من الإجراءات التي نفذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وردت معلومات مسبقة عن بدء إنتاج أنظمة صواريخ سابسان الباليستية العملياتية التكتيكية في منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني... المصممة لضرب عمق الأراضي الروسية لمسافة تتراوح بين 500 و750 كيلومترا".كما كان من الممكن أن تضرب صواريخ سابسان، مدينة ساروف في مقاطعة نيجني نوفغورود، مهد الأسلحة النووية الروسية، حسب بيان الأمن الفيدرالي.وزارة الدفاع تؤكد الاستهداف لمشروع "سابسان"وأضاف الوزارة في بيان: "خلال شهر يوليو/تموز من هذا العام، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت خلال شهر يوليو/تموز ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وأفادت وزارة الدفاع بإحباط محاولة كييف، بالتعاون مع الغرب، لإنتاج صواريخ لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.وأفادت الإدارة العسكرية الروسية، خلال شهر يوليو/تموز، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على مكاتب تصميم ومصانع وقود صواريخ ومصانع تجميع أسلحة صاروخية تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وختم البيان: "وفقا لمعلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، ونتيجة لتدمير القوات المسلحة الروسية لمنشآت بالغة الأهمية للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسومي، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، بالتعاون مع شركاء غربيين، لتنظيم إنتاج أسلحة صاروخية لشن هجمات في عمق أراضي الاتحاد الروسي".
https://sarabic.ae/20250811/الأمن-الفيدرالي-الروسي-أجهزة-الأمن-الأوكرانية-خدعت-متقاعدين-روس-لشن-هجمات-إرهابية-1103588115.html
https://sarabic.ae/20250807/الأمن-الفيدرالي-يحبط-محاولة-اغتيال-عسكري-روسي-بتخطيط-استخباراتي-أوكراني-عن-طريق-السم-1103460198.html
https://sarabic.ae/20250813/دراسة-عسكرية-توضح-تفوق-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-على-نظيراتها-الغربية-1103699288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44e0b8ab57e9bef380e8b3a9722f1a7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

من الرصد إلى التدمير... الأمن الروسي يجهض مشروع صواريخ باليستي أوكراني قبل أن يبصر النور

05:13 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 06:22 GMT 14.08.2025)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية التشغيلية التكتيكية، لتوجيه ضربات في عمق روسيا.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "في عملية خاصة مشتركة، استهدف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، المشاركة في إنتاج منظومات الصواريخ التشغيلية التكتيكية".

مشروع لاستهداف عمق روسيا

وأردف أن أوكرانيا كانت تخطط لاستخدام الصواريخ لتوجيه ضربات في عمق روسيا، موضحا أن "أوكرانيا طورت سرا برنامجها الصاروخي الخاص باستخدام تقنيات ومخزونات متبقية من الاتحاد السوفييتي.

وأضاف: "بإذن من ممثلي الناتو، خططت أوكرانيا لاستخدام نظام "سابسان" لشن هجوم في عمق الأراضي الروسية ولكن بفضل الجهود المشتركة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط تطوير البرنامج الصاروخي الأوكراني".

أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: أجهزة الأمن الأوكرانية خدعت متقاعدين روس لشن هجمات إرهابية
11 أغسطس, 05:14 GMT
وأضاف الجهاز أن "الجهود المشتركة لجهاز الأمن الفيدرالي والجيش الروسي عرقلت خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية العملياتية التكتيكية لضرب عمق روسيا، وألحقت أضرارا نارية بمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تنتج هذه الأنظمة".
خلال الإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وردت معلومات مسبقة حول تطوير أوكرانيا وبدء إنتاج منظومة "سابسان"، بما في ذلك الإحداثيات الدقيقة لمباني ومنشآت الشركات المشاركة في إنشاء منظومات الصواريخ، بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي التي تغطيها، والتي تضررت بنيران القوات المسلحة الروسية.
وذكرت المواد المرفقة بتقرير جهاز الأمن الفيدرالي: "إن الأضرار التي لحقت بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني جراء هذه العملية هائلة ولا تُقارن بالأضرار التي لحقت بروسيا جراء عملية "الشبكة العنكبوتية" التي نفذتها المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية".
وأضاف البيان: "ثبت أنه بدعم مالي ومساعدة من متخصصين من إحدى دول أوروبا الغربية، طورت أوكرانيا وبدأت إنتاج صاروخ "سابسان" الباليستي متوسط المدى، في منشآت دفاعية بمقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسومي، قادر على توجيه ضربات في عمق أراضي روسيا".

المنشآت المشاركة في المشروع

ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان مصنع بافلوغراد الكيميائي (مدينة بافلوغراد، مقاطعة دنيبروبيتروفسك)، مخصصا لتخزين وقود الصواريخ الصلب لنظام سابسان، وشارك في إنتاج حاملات الصواريخ الباليستية، وتصنيع قذائف المدفعية والصواريخ، وذخائر سلاح الجو.
وذكرت مواد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "مع تقدم القوات الروسية نحو مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمرًا بإخلاء مصانع ومستودعات مصنع بافلوغراد الكيميائي، إلى منشأة احتياطية في قرية فاكالينشوك، في مقاطعة جيتومير".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الأمن الفيدرالي يحبط محاولة اغتيال عسكري روسي بتخطيط استخباراتي أوكراني عن طريق السم
7 أغسطس, 05:47 GMT
وكان مصنع بافلوغراد الميكانيكي مخصصا لتجميع هياكل الصواريخ، وأنظمة الدفع، وأنظمة التحكم، والرؤوس الحربية لنظام سابسان.
كما تخصص مصنع شوستكا الحكومي "زفيزدا" (مدينة شوستكا، مقاطعة سومي)، في إنتاج البارود والشحنات لأسلحة المدفعية، وشارك في برنامج صواريخ "سابسان".
وكانت مهام معهد شوستكا الحكومي لأبحاث المنتجات الكيميائية، إنتاج وقود الطائرات لأنظمة قاذفات اللهب، وتطوير وإنتاج أنواع جديدة من البارود، والمشاركة في برنامج "سابسان".
وأكدت مواد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "جميع المنشآت المذكورة أعلاه تضررت من ضربات مباشرة لنيران القوات المسلحة الروسية، وهو ما تؤكده صور الأقمار الصناعية والوسائل التقنية والمعلومات من مصادر مفتوحة".
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
دراسة عسكرية توضح تفوق أنظمة الدفاع الجوي الروسية على نظيراتها الغربية
أمس, 17:54 GMT

دعم ألماني لمشروع زيلينسكي

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في نهاية مايو/أيار من هذا العام، التقى فولوديمير زيلينسكي بالمستشار الألماني فريدريش ميرز في برلين، حاملا معه وثائق تصميم نظام الصواريخ بعيدة المدى "سابسان".
وأضاف البيان: في 21 مايو/أيار 2025، أعدّ مصنع بافلوغراد الكيميائي، بموجب التعليمات رقم 63/54، وثائق تصميم صاروخ سابسان، موجهة إلى وزارة الدفاع الأوكرانية، والتي عُقد معها في 28 مايو/أيار 2025... اجتماع بين فلاديمير زيلينسكي، وممثلين عن وزارة الدفاع الأوكرانية، والمستشار الألماني فريدريش ميرز وممثلين عن القوات المسلحة الألمانية.
وأردف البيان: "ثم صرّح ميرز، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي في برلين، بأن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في تطوير أسلحتها بعيدة المدى، وعقب اجتماع عقد أواخر مايو/أيار في برلين بين وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ونظيره الأوكراني رستم عمروف، أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن ألمانيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لتمويل إنتاج أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.
كما أُفيد بأنه سيتم تخصيص حوالي خمسة مليارات يورو للمساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزويدها بأنظمة دفاع جوي وذخيرة، لم تكشف البيانات الدقيقة عن الأنظمة ومبالغ العقود، وصرح بيستوريوس في أوائل يونيو/حزيران أن أول سلاح بعيد المدى ينتج في أوكرانيا بدعم مالي من ألمانيا قد يدخل الخدمة مع القوات المسلحة الأوكرانية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبين الجهاز أن ألمانيا شاركت بتمويل المشروع.

مدى صاروخي يطال موسكو ومينسك

وقال البيان، أن موسكو ومينسك نظريا كانتا ضمن مدى منظومة صواريخ سابسان الباليستية الأوكرانية.
وذكرت المواد المرفقة ببيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في عام 2024، وخلال سلسلة من الإجراءات التي نفذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وردت معلومات مسبقة عن بدء إنتاج أنظمة صواريخ سابسان الباليستية العملياتية التكتيكية في منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني... المصممة لضرب عمق الأراضي الروسية لمسافة تتراوح بين 500 و750 كيلومترا".
وعرضت هذه المواد، من بين أمور أخرى، خريطة للمدى المحتمل لصواريخ سابسان عند إطلاقها من الأراضي الأوكرانية، وبحسب الخريطة فإن مدن موسكو ومينسك وفيتيبسك وكالوغا وتولا وفلاديمير ودونيتسك وغيرها كانت ضمن دائرة الدمار.
كما كان من الممكن أن تضرب صواريخ سابسان، مدينة ساروف في مقاطعة نيجني نوفغورود، مهد الأسلحة النووية الروسية، حسب بيان الأمن الفيدرالي.

وزارة الدفاع تؤكد الاستهداف لمشروع "سابسان"

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بالتوازي، أنه في يوليو/تموز، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات مكثفة على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ في أوكرانيا.
وأضاف الوزارة في بيان: "خلال شهر يوليو/تموز من هذا العام، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وأضاف البيان: في يوليو/تموز، دمّر الجيش الروسي أنظمة دفاع جوي غربية الصنع كانت تغطي منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المتعلقة بإنتاج أسلحة الصواريخ؛ حيث دمرت أربع منصات صواريخ باتريوت في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وحدها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت خلال شهر يوليو/تموز ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

في الوقت نفسه، تم تدمير منظومات دفاع جوي غربية الصنع، نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية خصيصا للدفاع عن هذه المنشآت، وفي مقاطعة دنيبروبيتروفسك وحدها، دمرت أربع منصات إطلاق صواريخ باتريوت مضادة للطائرات، ومحطة رادار متعددة الوظائف من طراز "إم بي كيو 65" أمريكية الصنع، توفر تحديد الأهداف والتوجيه.

وأفادت وزارة الدفاع بإحباط محاولة كييف، بالتعاون مع الغرب، لإنتاج صواريخ لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.
وأفادت الإدارة العسكرية الروسية، خلال شهر يوليو/تموز، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على مكاتب تصميم ومصانع وقود صواريخ ومصانع تجميع أسلحة صاروخية تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وختم البيان: "وفقا لمعلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، ونتيجة لتدمير القوات المسلحة الروسية لمنشآت بالغة الأهمية للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسومي، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، بالتعاون مع شركاء غربيين، لتنظيم إنتاج أسلحة صاروخية لشن هجمات في عمق أراضي الاتحاد الروسي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала