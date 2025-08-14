https://sarabic.ae/20250814/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يدمر-مشروعا-أوكرانيا-لصناعة-الصواريخ-الباليستية--عاجل-1103705756.html

من الرصد إلى التدمير... الأمن الروسي يجهض مشروع صواريخ باليستي أوكراني قبل أن يبصر النور

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه وبجهود مشتركة مع القوات المسلحة الروسية، تم إحباط خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية... 14.08.2025

وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "في عملية خاصة مشتركة، استهدف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، المشاركة في إنتاج منظومات الصواريخ التشغيلية التكتيكية".مشروع لاستهداف عمق روسياوأردف أن أوكرانيا كانت تخطط لاستخدام الصواريخ لتوجيه ضربات في عمق روسيا، موضحا أن "أوكرانيا طورت سرا برنامجها الصاروخي الخاص باستخدام تقنيات ومخزونات متبقية من الاتحاد السوفييتي.وأضاف الجهاز أن "الجهود المشتركة لجهاز الأمن الفيدرالي والجيش الروسي عرقلت خطط أوكرانيا لإنتاج منظومات صواريخ "سابسان" الباليستية العملياتية التكتيكية لضرب عمق روسيا، وألحقت أضرارا نارية بمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تنتج هذه الأنظمة".وذكرت المواد المرفقة بتقرير جهاز الأمن الفيدرالي: "إن الأضرار التي لحقت بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني جراء هذه العملية هائلة ولا تُقارن بالأضرار التي لحقت بروسيا جراء عملية "الشبكة العنكبوتية" التي نفذتها المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية".وأضاف البيان: "ثبت أنه بدعم مالي ومساعدة من متخصصين من إحدى دول أوروبا الغربية، طورت أوكرانيا وبدأت إنتاج صاروخ "سابسان" الباليستي متوسط المدى، في منشآت دفاعية بمقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسومي، قادر على توجيه ضربات في عمق أراضي روسيا".المنشآت المشاركة في المشروعوذكرت مواد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "مع تقدم القوات الروسية نحو مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمرًا بإخلاء مصانع ومستودعات مصنع بافلوغراد الكيميائي، إلى منشأة احتياطية في قرية فاكالينشوك، في مقاطعة جيتومير".كما تخصص مصنع شوستكا الحكومي "زفيزدا" (مدينة شوستكا، مقاطعة سومي)، في إنتاج البارود والشحنات لأسلحة المدفعية، وشارك في برنامج صواريخ "سابسان".وأكدت مواد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "جميع المنشآت المذكورة أعلاه تضررت من ضربات مباشرة لنيران القوات المسلحة الروسية، وهو ما تؤكده صور الأقمار الصناعية والوسائل التقنية والمعلومات من مصادر مفتوحة".دعم ألماني لمشروع زيلينسكيوأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في نهاية مايو/أيار من هذا العام، التقى فولوديمير زيلينسكي بالمستشار الألماني فريدريش ميرز في برلين، حاملا معه وثائق تصميم نظام الصواريخ بعيدة المدى "سابسان". وأردف البيان: "ثم صرّح ميرز، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي في برلين، بأن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في تطوير أسلحتها بعيدة المدى، وعقب اجتماع عقد أواخر مايو/أيار في برلين بين وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ونظيره الأوكراني رستم عمروف، أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن ألمانيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لتمويل إنتاج أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.وبين الجهاز أن ألمانيا شاركت بتمويل المشروع.مدى صاروخي يطال موسكو ومينسكوقال البيان، أن موسكو ومينسك نظريا كانتا ضمن مدى منظومة صواريخ سابسان الباليستية الأوكرانية.وذكرت المواد المرفقة ببيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في عام 2024، وخلال سلسلة من الإجراءات التي نفذها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وردت معلومات مسبقة عن بدء إنتاج أنظمة صواريخ سابسان الباليستية العملياتية التكتيكية في منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني... المصممة لضرب عمق الأراضي الروسية لمسافة تتراوح بين 500 و750 كيلومترا".كما كان من الممكن أن تضرب صواريخ سابسان، مدينة ساروف في مقاطعة نيجني نوفغورود، مهد الأسلحة النووية الروسية، حسب بيان الأمن الفيدرالي.وزارة الدفاع تؤكد الاستهداف لمشروع "سابسان"وأضاف الوزارة في بيان: "خلال شهر يوليو/تموز من هذا العام، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت خلال شهر يوليو/تموز ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مكاتب تصميم ومصانع وقود الصواريخ ومصانع تجميع أسلحة الصواريخ التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وأفادت وزارة الدفاع بإحباط محاولة كييف، بالتعاون مع الغرب، لإنتاج صواريخ لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.وأفادت الإدارة العسكرية الروسية، خلال شهر يوليو/تموز، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات مكثفة وجماعية باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على مكاتب تصميم ومصانع وقود صواريخ ومصانع تجميع أسلحة صاروخية تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وختم البيان: "وفقا لمعلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، ونتيجة لتدمير القوات المسلحة الروسية لمنشآت بالغة الأهمية للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وسومي، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، بالتعاون مع شركاء غربيين، لتنظيم إنتاج أسلحة صاروخية لشن هجمات في عمق أراضي الاتحاد الروسي".

