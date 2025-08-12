https://sarabic.ae/20250812/اللجنة-الروسية-لمكافحة-الإرهاب-إحباط-172-هجوما-إرهابيا-في-عام-2025-1103637810.html
اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب: إحباط 172 هجوما إرهابيا في عام 2025
سبوتنيك عربي
أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إحباط 172 هجومًا إرهابيًا في العام 2025، بما ذلك 9 هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139075_0:8:1253:713_1920x0_80_0_0_f655b20b16f30eb18018832edd61d6a8.jpg
وعقدت اللجنة اجتماعا لها في العاصمة موسكو برئاسة مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، حيث نُوقشت قضايا تنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة أيديولوجية الإرهاب، التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت اللجنة، في بيان بعد الاجتماع: "هذا العام، تم إحباط 172 هجوما إرهابيا استهدف منشآت حيوية واجتماعية، وكذلك الهجمات على الأفراد العسكريين والمسؤولين الحكوميين، من خلال الإجراءات المنسقة من أجهزة الأمن... التهديد الذي تشكله حركتا "كولومباين" و"المهووسون- عبدة القتل" الإرهابيتان (المحظورتان في روسيا) لا يتناقص، منذ بداية العام، وأحبطت المؤسسات الأمنية 9 هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية".وأضافت اللجنة، في البيان عقب اجتماع لها في موسكو، لمناقشة قضايا تنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة أيديولوجية الإرهاب التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "استهل ألكسندر بورتنيكوف، الاجتماع بالإشارة إلى زيادة ملحوظة في عدد الجرائم ذات التوجه الإرهابي، التي يرتكبها أشخاص وقعوا تحت تأثير أجهزة للاستخبارات الأوكرانية والمنظمات النازية الجديدة".وقال الجهاز في بيان: "يُحذّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من أن جهاز الأمن الأوكراني، والمديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روسًا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم".الأمن الفيدرالي يحبط محاولة اغتيال عسكري روسي بتخطيط استخباراتي أوكراني عن طريق السم
أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إحباط 172 هجومًا إرهابيًا في العام 2025، بما ذلك 9 هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية.
وعقدت اللجنة اجتماعا لها في العاصمة موسكو برئاسة مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، حيث نُوقشت قضايا تنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة أيديولوجية الإرهاب، التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت اللجنة، في بيان بعد الاجتماع: "هذا العام، تم إحباط 172 هجوما إرهابيا استهدف منشآت حيوية واجتماعية، وكذلك الهجمات على الأفراد العسكريين والمسؤولين الحكوميين، من خلال الإجراءات المنسقة من أجهزة الأمن... التهديد الذي تشكله حركتا "كولومباين" و"المهووسون- عبدة القتل" الإرهابيتان (المحظورتان في روسيا) لا يتناقص، منذ بداية العام، وأحبطت المؤسسات الأمنية 9 هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية".
وأكد بورتنيكوف أن "هناك زيادة في الجرائم ذات التوجه الإرهابي، التي ارتكبها أفراد وقعوا تحت تأثير أجهزة استخبارات كييف".
وأضافت اللجنة، في البيان عقب اجتماع لها في موسكو، لمناقشة قضايا تنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة أيديولوجية الإرهاب التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "استهل ألكسندر بورتنيكوف، الاجتماع بالإشارة إلى زيادة ملحوظة في عدد الجرائم ذات التوجه الإرهابي، التي يرتكبها أشخاص وقعوا تحت تأثير أجهزة للاستخبارات الأوكرانية والمنظمات النازية الجديدة".
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الاثنين، أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية استخدمت متقاعدين روس لتنفيذ هجمات إرهابية وقتل جنود من القوات الروسية.
وقال الجهاز
في بيان: "يُحذّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من أن جهاز الأمن الأوكراني، والمديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روسًا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم".