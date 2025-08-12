https://sarabic.ae/20250812/اللجنة-الروسية-لمكافحة-الإرهاب-إحباط-172-هجوما-إرهابيا-في-عام-2025-1103637810.html

اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب: إحباط 172 هجوما إرهابيا في عام 2025

اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب: إحباط 172 هجوما إرهابيا في عام 2025

سبوتنيك عربي

أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إحباط 172 هجومًا إرهابيًا في العام 2025، بما ذلك 9 هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية. 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T12:14+0000

2025-08-12T12:14+0000

2025-08-12T12:14+0000

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139075_0:8:1253:713_1920x0_80_0_0_f655b20b16f30eb18018832edd61d6a8.jpg

وعقدت اللجنة اجتماعا لها في العاصمة موسكو برئاسة مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، حيث نُوقشت قضايا تنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة أيديولوجية الإرهاب، التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت اللجنة، في بيان بعد الاجتماع: "هذا العام، تم إحباط 172 هجوما إرهابيا استهدف منشآت حيوية واجتماعية، وكذلك الهجمات على الأفراد العسكريين والمسؤولين الحكوميين، من خلال الإجراءات المنسقة من أجهزة الأمن... التهديد الذي تشكله حركتا "كولومباين" و"المهووسون- عبدة القتل" الإرهابيتان (المحظورتان في روسيا) لا يتناقص، منذ بداية العام، وأحبطت المؤسسات الأمنية 9 هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية".وأضافت اللجنة، في البيان عقب اجتماع لها في موسكو، لمناقشة قضايا تنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة أيديولوجية الإرهاب التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "استهل ألكسندر بورتنيكوف، الاجتماع بالإشارة إلى زيادة ملحوظة في عدد الجرائم ذات التوجه الإرهابي، التي يرتكبها أشخاص وقعوا تحت تأثير أجهزة للاستخبارات الأوكرانية والمنظمات النازية الجديدة".وقال الجهاز في بيان: "يُحذّر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من أن جهاز الأمن الأوكراني، والمديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والهيئات القومية الأوكرانية، تستخدم مواطنين روسًا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية كمفجرين انتحاريين. وهذا يسمح للأجهزة الخاصة الأوكرانية بالتخلص من شهود غير مرغوب فيهم، وعدم دفع المكافأة الموعودة لهم".الأمن الفيدرالي يحبط محاولة اغتيال عسكري روسي بتخطيط استخباراتي أوكراني عن طريق السم

https://sarabic.ae/20250605/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-أعمال-استخباراتية-تخريبية-تقوم-بها-مؤسسة-أكسفورد-روسيا-البريطانية-1101327446.html

https://sarabic.ae/20250804/الأمن-الفيدرالي-الروسي-تحييد-3-إرهابيين-في-جمهورية-كاباردينو--بلقاريا-خططوا-لاستهداف-القوات-الأمنية-1103347714.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري