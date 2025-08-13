دراسة عسكرية توضح تفوق أنظمة الدفاع الجوي الروسية على نظيراتها الغربية
أشارت دراسات عسكرية، إلى أن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية قصيرة المدى، تختلف عن نظيراتها الغربية في توازنها المثالي بين الخصائص التكتيكية والتقنية، بالإضافة إلى قدرتها الفريدة على إصابة هدف أثناء الحركة،
ووفقا لتحليل مقارن أجراه مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية (تسامتو)، تمت مقارنة أحدث أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، "سبايدر إس أر"، و"في إل ميكا"، و"أيريس تي إس إل إم"، و"تور إي 2" الروسي، ويأتي هذا الاختلاف المهم في المنظومة الروسية في توازنها المثالي بين الخصائص التكتيكية والتقنية.
وتتكامل قدرات جميع منظومات الدفاع الجوي الروسية بشكل كامل، وتعزز بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تم تأكيد جميع الخصائص التكتيكية والتقنية لأنظمة الدفاع الجوي من فئة "تور"، مرارا وتكرارا في القتال، وفقا لتحليل الخبراء، الذي سينشر في مجلة "ناتسيونالني أبوروني".
وأكد الخبراء أن منظومات الدفاع الجوي الغربية تستغرق 10-15 دقيقة للانتشار، فيما يُنشر نظام "تور إي 2" في غضون 3 دقائق دون توقف، ويمكنه أيضا تنفيذ عمليات قتالية أثناء الحركة، سواء لكشف الأهداف أو اعتراضها.
وكشف الخبراء أن هذا يسمح لـ منظومات "تور" باعتراض أسلحة الهجوم الجوي مباشرة فوق خط التماس القتالي، والمناورة في منطقة قصف العدو ومغادرتها بسرعة بعد إتمام مهمة قتالية.
وتتميز منظومات الدفاع الجوي الغربية المضادة للطائرات حسب الخبراء، بتفاوت مطلق في خصائص الأداء، حيث لا يمكن تحقيق قدرات الرادارات القوية نسبيا بسبب ضعف القوة النارية، "نتيجة لذلك، تشبه الأنظمة ملاكما بأذرع وأرجل ضعيفة، ولكن بأذنين ضخمتين".
وأضاف الخبراء: "أسباب هذا الخلل واضحة - فالأنظمة "مجمعة" من أصول قتالية كانت ذات غرض مختلف تماما سابقا.
وتتميز أنظمة الدفاع الجوي الغربية بأصول استطلاع فردية فائقة القوة، ولا يُطلب استخدام قدرات الرادارات المستخدمة مباشرة في منطقة المدى القصير.
وقال الخبراء: ما أهمية رصد الأهداف على مدى يتراوح بين 100 و200 كيلومترا، إذا كان اعتراضها ممكنا فقط على مسافة 10-15 كيلومترا؟.
وتم تطوير نظام "في إل ميكا" من قِبل شركة "إم بي دي أيه" الفرنسية الإيطالية البريطانية الألمانية، وهو يعتمد على صواريخ "ميكا" الموجهة.
وبدأ الإنتاج التسلسلي منذ عام 2010، وطوِر نظام "أيريس تي إس إل إس"، من قِبل شركة "ديهيل بي جي تي ديفينس" الألمانية استنادا إلى صواريخ جو - جو من طراز أيريس تي، وبدأ الإنتاج التسلسلي منذ عام 2014.
ويعد نظام "سبايدر- إس أر"، تطويرا من قِبل شركتي رافاييل وأي أيه أي الإسرائيليتين، وبدأت عمليات التسليم الأولى عام ٢٠٠٨.
وبني النظام على أساس صواريخ جو-جو بايثون- 5 وديربي، وبالتالي فهو ثنائي المدى (قصير ومتوسط)، ويعد نظام تور أي 2، نسخة تصديرية من نظام "تور إم 2"، وبدأ تسليمه للقوات الروسية عام 2016.