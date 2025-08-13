https://sarabic.ae/20250813/دراسة-عسكرية-توضح-تفوق-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-على-نظيراتها-الغربية-1103699288.html

دراسة عسكرية توضح تفوق أنظمة الدفاع الجوي الروسية على نظيراتها الغربية

دراسة عسكرية توضح تفوق أنظمة الدفاع الجوي الروسية على نظيراتها الغربية

أشارت دراسات عسكرية، إلى أن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية قصيرة المدى، تختلف عن نظيراتها الغربية في توازنها المثالي بين الخصائص التكتيكية والتقنية،... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لتحليل مقارن أجراه مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية (تسامتو)، تمت مقارنة أحدث أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، "سبايدر إس أر"، و"في إل ميكا"، و"أيريس تي إس إل إم"، و"تور إي 2" الروسي، ويأتي هذا الاختلاف المهم في المنظومة الروسية في توازنها المثالي بين الخصائص التكتيكية والتقنية.وتتكامل قدرات جميع منظومات الدفاع الجوي الروسية بشكل كامل، وتعزز بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تم تأكيد جميع الخصائص التكتيكية والتقنية لأنظمة الدفاع الجوي من فئة "تور"، مرارا وتكرارا في القتال، وفقا لتحليل الخبراء، الذي سينشر في مجلة "ناتسيونالني أبوروني".وكشف الخبراء أن هذا يسمح لـ منظومات "تور" باعتراض أسلحة الهجوم الجوي مباشرة فوق خط التماس القتالي، والمناورة في منطقة قصف العدو ومغادرتها بسرعة بعد إتمام مهمة قتالية.وأضاف الخبراء: "أسباب هذا الخلل واضحة - فالأنظمة "مجمعة" من أصول قتالية كانت ذات غرض مختلف تماما سابقا.وتتميز أنظمة الدفاع الجوي الغربية بأصول استطلاع فردية فائقة القوة، ولا يُطلب استخدام قدرات الرادارات المستخدمة مباشرة في منطقة المدى القصير.وتم تطوير نظام "في إل ميكا" من قِبل شركة "إم بي دي أيه" الفرنسية الإيطالية البريطانية الألمانية، وهو يعتمد على صواريخ "ميكا" الموجهة. ويعد نظام "سبايدر- إس أر"، تطويرا من قِبل شركتي رافاييل وأي أيه أي الإسرائيليتين، وبدأت عمليات التسليم الأولى عام ٢٠٠٨.وبني النظام على أساس صواريخ جو-جو بايثون- 5 وديربي، وبالتالي فهو ثنائي المدى (قصير ومتوسط)، ويعد نظام تور أي 2، نسخة تصديرية من نظام "تور إم 2"، وبدأ تسليمه للقوات الروسية عام 2016.6 أنظمة دفاع جوي روسية بقدرات خارقة

