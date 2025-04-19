https://sarabic.ae/20250419/6-أنظمة-دفاع-جوي-روسية-بقدرات-خارقة-1099710402.html

6 أنظمة دفاع جوي روسية بقدرات خارقة

6 أنظمة دفاع جوي روسية بقدرات خارقة

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تمكن جيشها من التصدي لأي هدف جوي معاد في جميع النطاقات البعيدة والمتوسطة والقصيرة داخل الغلاف الجوي للأرض أو خارجه. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T20:41+0000

2025-04-19T20:41+0000

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وتتميز شبكة الدفاع الجوي الروسية بتنوع أنظمتها التي تسمح بتوفير الحماية الجوية ضد أهداف تحلق من ارتفاع عدة أمتار حتى بضعة كيلومترات.ويمثل كل نظام دفاع جوي جزءا من نطاقات متداخلة لا يمكن لأي هدف جوي سواء كان صاروخا باليستيا أو مجنحا اختراقه، إضافة إلى قدرتها على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية المأهولة والمسيرة.وأورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، قائمة تضم 6 أنظمة دفاع جوي، قال إنها تأتي على رأس قائمة أفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، التي يمكنها معا أن تكون شبكة دفاعية لا يمكن اختراقها.أنظمة "تور"تصنف "تور - إم" ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.وتمتلك صواريخ منظومات "تور – إم"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية وتدميرها ويشمل ذلك الطائرات المأهولة والمسيرة والصواريخ المجنحة والقنابل الذكية في مدى يصل إلى 20 كيلومترا وارتفاع يصل إلى 12 كيلومترا.أنظمة "بوك"تعمل تلك الأنظمة على مركبات متحركة، تمنحها مرونة كبيرة في الحركة، وقدرة على الحشد في أي موقع جغرافي ضمن منظومة دفاعية متكاملة أو تنفيذ مهام في نطاق محدد بصورة مستقلة.وتم تصميم تلك الصواريخ لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية بواسطة صواريخ "أرض - جو"، تستطيع إسقاط المروحيات والمقاتلات والصواريخ المجنحة في مدى 85 كيلومترا وارتفاعات تصل إلى 35 ألف متر.أنظمة "بانتسير إس - 1"منظومة دفاعية مصممة بنظامي إطلاق للصواريخ والمدفعية توفر حماية متعددة الطبقات ضد الأهداف الجوية خلال الاشتباك معها بالصواريخ التي يصل عددها لـ 12 صاروخا في مدى 30 كيلومترا وبالمدفعية في مدى 4 كيلومترات.أنظمة "إس - 300"أحد أول الأنظمة الدفاعية الصاروخية التي يمكنها الاشتباك مع عدة أهداف في وقت واحد بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاعات تصل إلى 30 ألف متر.صممت روسيا أنظمة "إس - 300" لتدمير جميع أنواع الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة والباليستية في مدى تغطيتها بكفاءة عالية.أنظمة "إس - 400"صممت روسيا نظام "إس - 400" لإطلاق أنواع مختلفة من صواريخ "أرض - جو" يمكنها تدمير قائمة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية والمسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.يصل مدى الاشتباك الخاص بأنظمة "إس - 400" إلى 400 كيلومتر ويمكنها تدمير الأهداف الجوي على ارتفاعات تقدر بـ 35 ألف متر، ويصل عدد الأهداف التي يمكنها تتبعها والاشتباك معها في وقت واحد إلى 80 هدفا ويشمل ذلك الأهداف الشبحية.أنظمة "إس - 500"منظومة "إس 500" المخيفة يمكنها الاشتباك مع صواريخ معادية وإسقاطها على بعد مئات الكيلومترات من موقع إطلاقها.تمثل هذه المنظومة الجيل التالي من أنظمة الدفاع الجوي الروسية التي يمكن أن يصل مداها لـ 600 كيلومتر ويمكنها الاشتباك مع أهداف على تحلق على ارتفاعات تصل إلى 200 كيلومتر، ما يعني قدرة غير محدودة على التصدي للأهداف المعادية داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض.ولفت التقرير إلى أن "إس - 500" مصممة لتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المزودة برؤوس نووية خلال تحليقها في المدارات الفضائية المنخفضة، كما يمكنها الاشتباك مع الصواريخ الفرط صوتية الاستراتيجية التي تمتلك أحدث تقنيات الصواريخ الهجومية على الإطلاق.

https://sarabic.ae/20231024/ما-هو-نظام-الدفاع-الصاروخي-الأقوى-ثاد-أم-إس---400-1082421431.html

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