https://sarabic.ae/20241128/إس---400-دول-حصلت-على-الصواريخ-الروسية-الخارقة-1095291884.html

"إس - 400".. دول حصلت على الصواريخ الروسية الخارقة

"إس - 400".. دول حصلت على الصواريخ الروسية الخارقة

سبوتنيك عربي

تمثل أنظمة "إس - 400" للدفاع الصاروخي جزءا من شبكة الدفاع الجوي الروسية، التي يمكنها رصد أي هدف جوي في نطاق يبدأ من عدة أمتار إلى مئات الكيلومترات سواء كان... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T13:39+0000

2024-11-28T13:39+0000

2024-11-28T13:39+0000

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ومنذ الكشف عن هذا النظام الصاروخي عام 2007، أصبح أفضل نظام دفاع صاروخي (أرض - جو) بعيد المدى يمكنه الاشتباك مع أهدافه في مدى يصل لنحو 400 كلم وارتفاع يصل لـ30 ألف متر من سطح الأرض، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.صفقات "إس - 400"وبحسب التقرير، حصلت "بيلاروسيا" عام 2016، على منظومتين من طراز "إس 400" من روسيا مجانا، بحسب التقرير الذي أوضح أن هناك دولا أخرى أبدت اهتمامها بالحصول على النظام الدفاعي الروسي يصل عددها إلى 13 دولة، أبرزها قطر والمغرب والعراق وفيتنام.ويمكن لأنظمة "إس - 400" تدمير قائمة واسعة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية ثابتة الأجنحة والمروحيات، والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.ويتفاوت مدى وارتفاع اشتباك "إس - 400" مع الأهداف المعادية وفقا لنوع كل منها:وتستخدم أنظمة "إس - 400" صواريخ "48 - إن 6" برأس حربي متشظي شديد الانفجار، وصواريخ "77 - إن 6"، الذي يعتمد على تقنية الاصطدام المباشر مع الهدف، وهي أحدث تقنيات الصواريخ الاعتراضية في العالم، لأنها تحتاج إلى دقة عالية وتشبه إصابة رصاصة برصاصة في الجو.وبفضل القدرات الخارقة لهذا النظام الصاروخي الروسي، أقدمت دول مثل تركيا في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية للحصول عليه.وأظهر الخلاف بين واشنطن وأنقرة على طائرات "إف - 35" الشبحية المنتمية للجيل الخامس، وتخلي تركيا عنها مقابل الحصول على أنظمة "إس - 400" الروسية، أن هذا النوع من الصواريخ الدفاعية لا مثيل له في العالم.

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