https://sarabic.ae/20241128/إس---400-دول-حصلت-على-الصواريخ-الروسية-الخارقة-1095291884.html
"إس - 400".. دول حصلت على الصواريخ الروسية الخارقة
"إس - 400".. دول حصلت على الصواريخ الروسية الخارقة
سبوتنيك عربي
تمثل أنظمة "إس - 400" للدفاع الصاروخي جزءا من شبكة الدفاع الجوي الروسية، التي يمكنها رصد أي هدف جوي في نطاق يبدأ من عدة أمتار إلى مئات الكيلومترات سواء كان... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T13:39+0000
2024-11-28T13:39+0000
2024-11-28T13:39+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
الصين
أخبار تركيا اليوم
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095292088_0:237:3219:2047_1920x0_80_0_0_62a23f418426ad3bf34d31da34f0be1d.jpg
ومنذ الكشف عن هذا النظام الصاروخي عام 2007، أصبح أفضل نظام دفاع صاروخي (أرض - جو) بعيد المدى يمكنه الاشتباك مع أهدافه في مدى يصل لنحو 400 كلم وارتفاع يصل لـ30 ألف متر من سطح الأرض، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.صفقات "إس - 400"وبحسب التقرير، حصلت "بيلاروسيا" عام 2016، على منظومتين من طراز "إس 400" من روسيا مجانا، بحسب التقرير الذي أوضح أن هناك دولا أخرى أبدت اهتمامها بالحصول على النظام الدفاعي الروسي يصل عددها إلى 13 دولة، أبرزها قطر والمغرب والعراق وفيتنام.ويمكن لأنظمة "إس - 400" تدمير قائمة واسعة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية ثابتة الأجنحة والمروحيات، والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.ويتفاوت مدى وارتفاع اشتباك "إس - 400" مع الأهداف المعادية وفقا لنوع كل منها:وتستخدم أنظمة "إس - 400" صواريخ "48 - إن 6" برأس حربي متشظي شديد الانفجار، وصواريخ "77 - إن 6"، الذي يعتمد على تقنية الاصطدام المباشر مع الهدف، وهي أحدث تقنيات الصواريخ الاعتراضية في العالم، لأنها تحتاج إلى دقة عالية وتشبه إصابة رصاصة برصاصة في الجو.وبفضل القدرات الخارقة لهذا النظام الصاروخي الروسي، أقدمت دول مثل تركيا في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية للحصول عليه.وأظهر الخلاف بين واشنطن وأنقرة على طائرات "إف - 35" الشبحية المنتمية للجيل الخامس، وتخلي تركيا عنها مقابل الحصول على أنظمة "إس - 400" الروسية، أن هذا النوع من الصواريخ الدفاعية لا مثيل له في العالم.
https://sarabic.ae/20231024/ما-هو-نظام-الدفاع-الصاروخي-الأقوى-ثاد-أم-إس---400-1082421431.html
https://sarabic.ae/20241128/-زعماء-رابطة-الدول-المستقلة-يشاركون-في-اجتماع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-كازاخستان-1095276867.html
https://sarabic.ae/20241123/يصل-في-50-ثانية-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-يضرب-جميع-مدن-أوروبا-1095117314.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095292088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9d0328550c0b7ed0648cf9b0c4aa41dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تركيا اليوم, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تركيا اليوم, أخبار الهند اليوم
"إس - 400".. دول حصلت على الصواريخ الروسية الخارقة
تمثل أنظمة "إس - 400" للدفاع الصاروخي جزءا من شبكة الدفاع الجوي الروسية، التي يمكنها رصد أي هدف جوي في نطاق يبدأ من عدة أمتار إلى مئات الكيلومترات سواء كان قريبا من سطح الأرض أو على حافة الغلاف الجوي.
ومنذ الكشف عن هذا النظام الصاروخي عام 2007، أصبح أفضل نظام دفاع صاروخي (أرض - جو) بعيد المدى يمكنه الاشتباك مع أهدافه في مدى يصل لنحو 400 كلم وارتفاع يصل لـ30 ألف متر من سطح الأرض، حسبما ذكر
تقرير لـ"سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.
24 أكتوبر 2023, 18:12 GMT
الصين: وقعت صفقة الحصول عليه عام 2014.
تركيا: وقعت صفقة الحصول عليه عام 2017.
الهند: وقعت صفقة الحصول عليه عام 2018.
الجزائر: وقعت صفقة "إس - 400" عام 2021.
وبحسب التقرير، حصلت "بيلاروسيا" عام 2016، على منظومتين من طراز "إس 400
" من روسيا مجانا، بحسب التقرير الذي أوضح أن هناك دولا أخرى أبدت اهتمامها بالحصول على النظام الدفاعي الروسي يصل عددها إلى 13 دولة، أبرزها قطر والمغرب والعراق وفيتنام.
ويمكن لأنظمة "إس - 400" تدمير قائمة واسعة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية ثابتة الأجنحة والمروحيات، والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.
ويتفاوت مدى وارتفاع اشتباك "إس - 400" مع الأهداف المعادية وفقا لنوع كل منها:
الطائرات: يبدأ مدى الاشتباك 2.5 كلم إلى 380 كلم على ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار 30 ألف متر.
الصواريخ الهجومية
: مدى الاشتباك يبدأ من 5 كلم إلى 60 كلم على ارتفاع من 2 كلم إلى 25 كلم.
وتستخدم أنظمة "إس - 400" صواريخ "48 - إن 6" برأس حربي متشظي شديد الانفجار، وصواريخ "77 - إن 6"، الذي يعتمد على تقنية الاصطدام المباشر مع الهدف، وهي أحدث تقنيات الصواريخ الاعتراضية في العالم، لأنها تحتاج إلى دقة عالية وتشبه إصابة رصاصة برصاصة في الجو.
وبفضل القدرات الخارقة لهذا النظام الصاروخي الروسي
، أقدمت دول مثل تركيا في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية للحصول عليه.
وأظهر الخلاف بين واشنطن وأنقرة على طائرات "إف - 35" الشبحية المنتمية للجيل الخامس، وتخلي تركيا عنها مقابل الحصول على أنظمة "إس - 400" الروسية، أن هذا النوع من الصواريخ الدفاعية لا مثيل له في العالم.