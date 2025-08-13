https://sarabic.ae/20250813/زاباد--2025-تدريبات-على-استخدام-السلاح-النووي-ومنظومة-أوريشنيك-في-بيلاروسيا-----1103691353.html

"زاباد- 2025"... تدريبات على استخدام السلاح النووي ومنظومة "أوريشنيك" في بيلاروسيا

"زاباد- 2025"... تدريبات على استخدام السلاح النووي ومنظومة "أوريشنيك" في بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، بأن التدريبات العسكرية البيلاروسية الروسية "زاباد-2025" ستجري تدريبًا على استخدام السلاح النووي... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T12:52+0000

2025-08-13T12:52+0000

2025-08-13T12:52+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

الجيش الروسي

رصد عسكري

أخبار بيلاروسيا اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102132/13/1021321326_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_13f8626d4db78ce931434676d661f2e9.jpg

وقال خرينين في تصريحات للصحفيين: "هذا عنصر مهم من عناصر الردع الاستراتيجي بالنسبة لنا. وكما يطالب رئيس الدولة، يجب أن نكون مستعدين لأي شيء. نراقب الوضع على حدودنا الغربية والشمالية، ولا يمكننا مراقبة العسكرة والنشاط العسكري بهدوء. نظهر انفتاحنا وهدوءنا، ولكن يجب أن نبقى دائمًا على أهبة الاستعداد".وأشار الوزير إلى أن التدريبات ستجري تدريبًا على "تخطيط استخدام الأسلحة النووية التكتيكية". وأكد أن الجيش البيلاروسي، بالتعاون مع نظرائه الروس، سيجري تدريبًا على كيفية استخدام نظام "أوريشنيك".ونوّه خرينين إلى أنه، بناءً على تعليمات من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أصبحت أربع من أصل خمس مناطق محصنة جاهزة، وسيستخدم بعضها في المناورة الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية "زاباد-2025".ولأول مرة، تم اختبار أحدث نظام روسي متوسط المدى، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تنفيذ ضربة على أحد المصانع الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في دنيبروبيتروفسك. جاء ذلك ردًا على سماح حلفاء أوكرانيا الغربيين بشن غارات جوية في عمق روسيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى.وستجري المناورات في بيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول. وكان صرّح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، النائب الأول لوزير دفاع الجمهورية البيلاروسية، بافيل مورافيكو، في نهاية يوليو/ تموز، بأن السيناريو لا يتضمن مهام هجومية، بل هو دفاعي بحت.وكان خرينين قد أعلن، في وقت سابق، عن قرار بتقليص نطاق المناورات ونقل المناورات الرئيسية إلى عمق البلاد من الحدود الغربية. وفي وقت لاحق، أوضح مساعد رئيس القسم، فاليري ريفينكو، أنه من المخطط تقليص عدد المشاركين إلى النصف تقريبًا.بوتين يعلن بدء الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أوريشنيك" وموعد نشرها في بيلاروسيابوتين: روؤس صواريخ "أوريشنيك" تصل درجة حرارتها لتلك الموجودة على الشمس

https://sarabic.ae/20250701/لوكاشينكو-سيتم-نشر-نظام-أوريشنيك-في-بيلاروسيا-بحلول-نهاية-العام-1102260814.html

https://sarabic.ae/20250126/لوكاشينكو-يحدد-مكان-نشر-منظومة-أوريشنيك-الروسية-في-بيلاروسيا-1097181232.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار