"زاباد- 2025"... تدريبات على استخدام السلاح النووي ومنظومة "أوريشنيك" في بيلاروسيا

وقال خرينين في تصريحات للصحفيين: "هذا عنصر مهم من عناصر الردع الاستراتيجي بالنسبة لنا. وكما يطالب رئيس الدولة، يجب أن نكون مستعدين لأي شيء. نراقب الوضع على حدودنا الغربية والشمالية، ولا يمكننا مراقبة العسكرة والنشاط العسكري بهدوء. نظهر انفتاحنا وهدوءنا، ولكن يجب أن نبقى دائمًا على أهبة الاستعداد".وأشار الوزير إلى أن التدريبات ستجري تدريبًا على "تخطيط استخدام الأسلحة النووية التكتيكية". وأكد أن الجيش البيلاروسي، بالتعاون مع نظرائه الروس، سيجري تدريبًا على كيفية استخدام نظام "أوريشنيك".ونوّه خرينين إلى أنه، بناءً على تعليمات من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أصبحت أربع من أصل خمس مناطق محصنة جاهزة، وسيستخدم بعضها في المناورة الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية "زاباد-2025".ولأول مرة، تم اختبار أحدث نظام روسي متوسط المدى، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تنفيذ ضربة على أحد المصانع الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في دنيبروبيتروفسك. جاء ذلك ردًا على سماح حلفاء أوكرانيا الغربيين بشن غارات جوية في عمق روسيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى.وستجري المناورات في بيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول. وكان صرّح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، النائب الأول لوزير دفاع الجمهورية البيلاروسية، بافيل مورافيكو، في نهاية يوليو/ تموز، بأن السيناريو لا يتضمن مهام هجومية، بل هو دفاعي بحت.وكان خرينين قد أعلن، في وقت سابق، عن قرار بتقليص نطاق المناورات ونقل المناورات الرئيسية إلى عمق البلاد من الحدود الغربية. وفي وقت لاحق، أوضح مساعد رئيس القسم، فاليري ريفينكو، أنه من المخطط تقليص عدد المشاركين إلى النصف تقريبًا.بوتين يعلن بدء الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أوريشنيك" وموعد نشرها في بيلاروسيابوتين: روؤس صواريخ "أوريشنيك" تصل درجة حرارتها لتلك الموجودة على الشمس
صرّح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، بأن التدريبات العسكرية البيلاروسية الروسية "زاباد-2025" ستجري تدريبًا على استخدام السلاح النووي ونظام "أوريشنيك".
وقال خرينين في تصريحات للصحفيين: "هذا عنصر مهم من عناصر الردع الاستراتيجي بالنسبة لنا. وكما يطالب رئيس الدولة، يجب أن نكون مستعدين لأي شيء. نراقب الوضع على حدودنا الغربية والشمالية، ولا يمكننا مراقبة العسكرة والنشاط العسكري بهدوء. نظهر انفتاحنا وهدوءنا، ولكن يجب أن نبقى دائمًا على أهبة الاستعداد".
وأشار الوزير إلى أن التدريبات ستجري تدريبًا على "تخطيط استخدام الأسلحة النووية التكتيكية". وأكد أن الجيش البيلاروسي، بالتعاون مع نظرائه الروس، سيجري تدريبًا على كيفية استخدام نظام "أوريشنيك".
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية عن خرينين قوله: "تجري الاستعدادات وفقًا للتعليمات الصادرة سابقًا. وستجرى جميع الفعاليات الرئيسية والعمليات العسكرية في وسط البلاد، في ساحات التدريب الرئيسية للقوات المسلحة البيلاروسية بالقرب من بوريسوف".
وأشار خرينين إلى وصول وحدتين روسيتين إلى بيلاروسيا للمشاركة في المناورات العسكرية البيلاروسية الروسية المشتركة "زاباد-2025"، وأوضح: "وصلت وحدتان روسيتان بالفعل إلى بلدنا للمشاركة في هذه المناورات، وبدأتا بالانتشار في ميدان التدريب. وفي المقابل، توجهت وحدتان من اللواء الآلي 120 تابعتان للقوات المسلحة البيلاروسية إلى روسيا، حيث ستشاركان في التدريبات العملية لهذه المناورات".
ونوّه خرينين إلى أنه، بناءً على تعليمات من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أصبحت أربع من أصل خمس مناطق محصنة جاهزة، وسيستخدم بعضها في المناورة الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية "زاباد-2025".
ولأول مرة، تم اختبار أحدث نظام روسي متوسط المدى، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تنفيذ ضربة على أحد المصانع الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في دنيبروبيتروفسك. جاء ذلك ردًا على سماح حلفاء أوكرانيا الغربيين بشن غارات جوية في عمق روسيا
باستخدام صواريخ بعيدة المدى.
وستجري المناورات في بيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/ أيلول. وكان صرّح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، النائب الأول لوزير دفاع الجمهورية البيلاروسية، بافيل مورافيكو، في نهاية يوليو/ تموز، بأن السيناريو لا يتضمن مهام هجومية، بل هو دفاعي بحت.
وكان خرينين قد أعلن، في وقت سابق، عن قرار بتقليص نطاق المناورات ونقل المناورات الرئيسية إلى عمق البلاد من الحدود الغربية. وفي وقت لاحق، أوضح مساعد رئيس القسم، فاليري ريفينكو، أنه من المخطط تقليص عدد المشاركين إلى النصف تقريبًا.