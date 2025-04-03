https://sarabic.ae/20250403/-قائد-قوات-الناتو-في-أوروبا-يشيد-بمهارات-وتكتيكات-الجيش-الروسي-1099196136.html
قائد قوات الناتو في أوروبا يشيد بمهارات وتكتيكات الجيش الروسي
قائد قوات الناتو في أوروبا يشيد بمهارات وتكتيكات الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، أن روسيا تعمل على تعزيز قوتها العسكرية بسرعة. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T16:31+0000
2025-04-03T16:31+0000
2025-04-03T16:31+0000
روسيا
الناتو
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وقال كافولي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "روسيا تعمل على زيادة عدد قواتها المسلحة بشكل سريع وتجديد مخزونها من الذخائر والمعدات العسكرية".وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاولان حشد 37 دولة لتشكيل "تحالف الراغبين" وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا "بعد انتهاء النزاع".وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 5 مارس/آذار، أن روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، ودعا إلى بدء مناقشة حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا وبشأن دور واشنطن القيادي في حلف شمال الأطلسي.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول حلف "الناتو"، لأن هذا غير منطقي، مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل تحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية، مضيفا بأن "الأذكياء يدركون جيدا أن هذا الأمر مختلق ومفبرك".إعلام: دول غربية تدرس "الزج بواشنطن" باستخدام "هياكل قيادة" الناتو لنشر قوات في أوكرانياالناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند
https://sarabic.ae/20250403/إعلام-دول-غربية-تدرس-الزج-بواشنطن-باستخدام-هياكل-قيادة-الناتو-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-1099173985.html
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روسيا, الناتو
قائد قوات الناتو في أوروبا يشيد بمهارات وتكتيكات الجيش الروسي
صرّح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، أن روسيا تعمل على تعزيز قوتها العسكرية بسرعة.
وقال كافولي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "روسيا تعمل على زيادة عدد قواتها المسلحة بشكل سريع وتجديد مخزونها من الذخائر والمعدات العسكرية".
وأشاد كافولي بمهارات وتكتيكات الجيش الروسي، مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية تنوي الحصول على ميزة تكتيكية وعملياتية في ساحة المعركة بفضل أنظمة الأسلحة مثل نظام صواريخ "أوريشنيك".
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحاولان حشد 37 دولة لتشكيل "تحالف الراغبين" وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا "بعد انتهاء النزاع".
وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 5 مارس/آذار، أن روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، ودعا إلى بدء مناقشة حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا وبشأن دور واشنطن القيادي في حلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتفصيل في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول حلف "الناتو"، لأن هذا غير منطقي، مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل تحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية، مضيفا بأن "الأذكياء يدركون جيدا أن هذا الأمر مختلق ومفبرك".