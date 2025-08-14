https://sarabic.ae/20250814/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-44-طائرة-أوكرانية-مسير-ليلا-فوق-عدة-مناطق-1103705619.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 44 طائرة أوكرانية مسير ليلا فوق عدة مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 44 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، فوق عدة مناطق.
2025-08-14T04:45+0000
2025-08-14T04:45+0000
2025-08-14T04:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الثامنة مساء يوم 13 أغسطس/آب حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو يوم 14 أغسطس/آب، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "(تم تدمير) 14 مسيرة فوق حوض البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة فولغوغراد، وسبع فوق جمهورية القرم، وسبع فوق مقاطعة روستوف، وأربع فوق مقاطعة كراسنودار، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق حوض بحر آزوف".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن قوات نظام كييف قصفت مبنى حكومة المقاطعة.وكتب غلادكوف، في بيان نشر على قناته عبر تطبيق "تليغرام": ""كنت أسير الآن، وتعرض مبنى الحكومة للقصف في ذلك الوقت، الأضرار طفيفة في المنطقة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقاط تحكم للحرب الإلكترونية والاتصالات الأوكرانية
04:45 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 14.08.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 44 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الثامنة مساء يوم 13 أغسطس/آب حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو يوم 14 أغسطس/آب، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "(تم تدمير) 14 مسيرة فوق حوض البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة فولغوغراد، وسبع فوق جمهورية القرم، وسبع فوق مقاطعة روستوف، وأربع فوق مقاطعة كراسنودار، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق حوض بحر آزوف".
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود
الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن قوات نظام كييف قصفت مبنى حكومة المقاطعة.
وكتب غلادكوف، في بيان نشر على قناته عبر تطبيق "تليغرام": ""كنت أسير الآن، وتعرض مبنى الحكومة للقصف في ذلك الوقت، الأضرار طفيفة في المنطقة".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.