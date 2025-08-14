الدفاع الجوي الروسي يسقط 44 طائرة أوكرانية مسير ليلا فوق عدة مناطق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
الدفاع الجوي الروسي يسقط 44 طائرة أوكرانية مسير ليلا فوق عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يسقط 44 طائرة أوكرانية مسير ليلا فوق عدة مناطق
الدفاع الجوي الروسي يسقط 44 طائرة أوكرانية مسير ليلا فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 44 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، فوق عدة مناطق. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T04:45+0000
2025-08-14T04:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104238/65/1042386530_0:88:1541:955_1920x0_80_0_0_bca41781691700eb966edbf9c622360c.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الثامنة مساء يوم 13 أغسطس/آب حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو يوم 14 أغسطس/آب، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "(تم تدمير) 14 مسيرة فوق حوض البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة فولغوغراد، وسبع فوق جمهورية القرم، وسبع فوق مقاطعة روستوف، وأربع فوق مقاطعة كراسنودار، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق حوض بحر آزوف".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن قوات نظام كييف قصفت مبنى حكومة المقاطعة.وكتب غلادكوف، في بيان نشر على قناته عبر تطبيق "تليغرام": ""كنت أسير الآن، وتعرض مبنى الحكومة للقصف في ذلك الوقت، الأضرار طفيفة في المنطقة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقاط تحكم للحرب الإلكترونية والاتصالات الأوكرانية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 44 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الثامنة مساء يوم 13 أغسطس/آب حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو يوم 14 أغسطس/آب، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "(تم تدمير) 14 مسيرة فوق حوض البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة فولغوغراد، وسبع فوق جمهورية القرم، وسبع فوق مقاطعة روستوف، وأربع فوق مقاطعة كراسنودار، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق حوض بحر آزوف".
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن قوات نظام كييف قصفت مبنى حكومة المقاطعة.
وكتب غلادكوف، في بيان نشر على قناته عبر تطبيق "تليغرام": ""كنت أسير الآن، وتعرض مبنى الحكومة للقصف في ذلك الوقت، الأضرار طفيفة في المنطقة".
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
"زاباد- 2025"... تدريبات على استخدام السلاح النووي ومنظومة "أوريشنيك" في بيلاروسيا
أمس, 12:52 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقاط تحكم للحرب الإلكترونية والاتصالات الأوكرانية
