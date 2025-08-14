https://sarabic.ae/20250814/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مبنى-حكومة-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1103705478.html
القوات الأوكرانية تستهدف مبنى حكومة مقاطعة بيلغورود الروسية
القوات الأوكرانية تستهدف مبنى حكومة مقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن قوات نظام كييف قصفت مبنى حكومة المقاطعة.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وكتب غلادكوف، في بيان نشر على قناته عبر تطبيق "تليغرام": ""كنت أسير الآن، وتعرض مبنى الحكومة للقصف في ذلك الوقت، الأضرار طفيفة في المنطقة".وأردف: "سنتعامل مع الوضع، والأهم هو توخي الحذر، وتذكروا، للأسف، أن وضعنا العملياتي يحتم علينا تمني الأفضل".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية: "مع اقتراب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، يصعد نظام كييف نشاطه الإرهابي ضد مناطقنا. الليلة الماضية فقط، من 12 إلى 13 أغسطس/ آب، اعترضت قواتنا المسلحة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية. من بينها 15 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و11 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد، بالإضافة إلى مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وجمهورية القرم".قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
04:24 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 04:25 GMT 14.08.2025)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، أن قوات نظام كييف قصفت مبنى حكومة المقاطعة.
وكتب غلادكوف، في بيان نشر على قناته عبر تطبيق "تليغرام": ""كنت أسير الآن، وتعرض مبنى الحكومة للقصف في ذلك الوقت، الأضرار طفيفة في المنطقة".
وأردف: "سنتعامل مع الوضع، والأهم هو توخي الحذر، وتذكروا، للأسف، أن وضعنا العملياتي يحتم علينا تمني الأفضل".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وصرّح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن كييف تصعد نشاطها الإرهابي ضد المناطق الروسية قبيل انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وقال فادييف
خلال إحاطة إعلامية: "مع اقتراب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، يصعد نظام كييف نشاطه الإرهابي ضد مناطقنا. الليلة الماضية فقط، من 12 إلى 13 أغسطس/ آب، اعترضت قواتنا المسلحة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية. من بينها 15 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و11 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد، بالإضافة إلى مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وجمهورية القرم".