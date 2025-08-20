https://sarabic.ae/20250820/قراصنة-روس-يخترقون-قاعدة-بيانات-القوات-الأوكرانية-ويكتشفون-أرقاما-صادمة----1103963581.html
قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات القوات الأوكرانية ويكتشفون أرقاما صادمة
أكدت مجموعة القرصنة الروسية "كيلنيت" اختراقها بيانات الأركان العامة الأوكرانية وحصولها على وثائق حساسة تثبت مقتل وفقدان أكثر من 1.7 مليون جندي أوكراني.
وأفادت قناة "ماش" على "تلغرام"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي اخترقها قراصنة روس، بأن خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوزت 1.7 مليون عسكري.وقال ممثل مجموعة "كيلنيت" رداً على سؤال من "سبوتنيك" حول صحة هذه الأرقام: "نؤكد ذلك، بالطبع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
وأفادت قناة "ماش" على "تلغرام"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي اخترقها قراصنة روس، بأن خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوزت 1.7 مليون عسكري.
وقال ممثل مجموعة "كيلنيت" رداً على سؤال من "سبوتنيك" حول صحة هذه الأرقام: "نؤكد ذلك، بالطبع".
كما زود الوكالة بعدد من صور الجنود الأوكرانيين القتلى، وجوازات سفرهم وبطاقات هويتهم العسكرية، وشهادات وفاتهم، وبطاقات هويتهم العسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.