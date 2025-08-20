عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250820/قراصنة-روس-يخترقون-قاعدة-بيانات-القوات-الأوكرانية-ويكتشفون-أرقاما-صادمة----1103963581.html
قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات القوات الأوكرانية ويكتشفون أرقاما صادمة
قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات القوات الأوكرانية ويكتشفون أرقاما صادمة
سبوتنيك عربي
أكدت مجموعة القرصنة الروسية "كيلنيت" اختراقها بيانات الأركان العامة الأوكرانية وحصولها على وثائق حساسة تثبت مقتل وفقدان أكثر من 1.7 مليون جندي أوكراني. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T15:07+0000
2025-08-20T15:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103963154_0:363:960:903_1920x0_80_0_0_45ef630860f6d57e9aadfbe805584607.jpg
وأفادت قناة "ماش" على "تلغرام"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي اخترقها قراصنة روس، بأن خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوزت 1.7 مليون عسكري.وقال ممثل مجموعة "كيلنيت" رداً على سؤال من "سبوتنيك" حول صحة هذه الأرقام: "نؤكد ذلك، بالطبع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250820/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغيورغييفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--عاجل-1103944842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103963154_0:273:960:993_1920x0_80_0_0_d84f60dd42ecbe05d1f33205778ee191.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

قراصنة روس يخترقون قاعدة بيانات القوات الأوكرانية ويكتشفون أرقاما صادمة

15:07 GMT 20.08.2025
© Photoاختراق قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا من قبل مجموعة كيلنيت
اختراق قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا من قبل مجموعة كيلنيت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Photo
تابعنا عبر
أكدت مجموعة القرصنة الروسية "كيلنيت" اختراقها بيانات الأركان العامة الأوكرانية وحصولها على وثائق حساسة تثبت مقتل وفقدان أكثر من 1.7 مليون جندي أوكراني.
وأفادت قناة "ماش" على "تلغرام"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي اخترقها قراصنة روس، بأن خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوزت 1.7 مليون عسكري.
وقال ممثل مجموعة "كيلنيت" رداً على سؤال من "سبوتنيك" حول صحة هذه الأرقام: "نؤكد ذلك، بالطبع".

كما زود الوكالة بعدد من صور الجنود الأوكرانيين القتلى، وجوازات سفرهم وبطاقات هويتهم العسكرية، وشهادات وفاتهم، وبطاقات هويتهم العسكرية.

تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية
09:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
