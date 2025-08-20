عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية

09:15 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 20.08.2025)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد ت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في بلدات فاسيوكوفكا، ودرونوفكا، ومينكوفكا، ونيليبوفكا، وفيدوروفكا، وتشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى 210 عسكريين، إضافة إلى تدمير مركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفعين ميدانيين، ومحطة للحرب الإلكترونية ومستودع للعتاد والذخيرة".
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
04:58 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت قوات ومعدات ألوية محمولة جواً، وألوية حراسة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي، ومفرزة الحدود التابعة لهيئة الحدود الأوكرانية في مناطق غافريلوفو، وزوفتنيفو، ورودنيفكا، وسادكي، وستارايا غوتا في مقاطعة سومي.
وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من ألوية الهجوم الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق ميلوفي، وسينيلنيكوفو، وأودي في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 155 جندياً، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وأربع قطع مدفعية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودع إمدادات.
طائرات ميغ-29 من فرقة الاستعراض الجوي ستريجي خلال عرض للطيارين في إطار افتتاح المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا، ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
أمس, 09:15 GMT
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وتم استهداف تشكيلات لواءين هجوميين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء حرس وطني في مناطق دوروشوفكا، ونوفوسيرغيفكا، وأولجوفكا، وسينكوفو في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 245 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وثلاث مركبات مدرعة قتالية غربية الصنع، و18 سيارة، وقطعتي مدفعية. كما تم تدمير ستة مراكز للحرب الإلكترونية وستة مستودعات ذخيرة.

ونوه البيان إلى أنه "نتيجة لعمليات هجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

منظومة صواريخ إس-400 المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
القوات الروسية تدمر 23 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
أمس, 04:22 GMT
وتم استهداف عدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات دوروجنيانكا، وزيليني غاي، وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه، وفورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وألكسندروغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخسر العدو أكثر من 220 جنديًا، ودبابتين، وعشر مركبات، ونظام إطلاق صواريخ متعدد، غربي الصنع، ومدفع ميداني، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
18 أغسطس, 20:27 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مرافق تستخدم لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، وورشة تجميع طائرات مسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي نظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و217 طائرة مسيرة. وفي الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمر أسطول البحر الأسود زورقين صغيرين عاليي السرعة للقوات الأوكرانية.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة
18 أغسطس, 09:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
