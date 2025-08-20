https://sarabic.ae/20250820/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغيورغييفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--عاجل-1103944842.html

الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية

أفاد ت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي سوخيتسكويه،... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات ثلاثة ألوية آلية محمولة جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في بلدات فاسيوكوفكا، ودرونوفكا، ومينكوفكا، ونيليبوفكا، وفيدوروفكا، وتشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت قوات ومعدات ألوية محمولة جواً، وألوية حراسة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي، ومفرزة الحدود التابعة لهيئة الحدود الأوكرانية في مناطق غافريلوفو، وزوفتنيفو، ورودنيفكا، وسادكي، وستارايا غوتا في مقاطعة سومي.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 155 جندياً، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وأربع قطع مدفعية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودع إمدادات.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وتم استهداف تشكيلات لواءين هجوميين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء حرس وطني في مناطق دوروشوفكا، ونوفوسيرغيفكا، وأولجوفكا، وسينكوفو في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 245 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وثلاث مركبات مدرعة قتالية غربية الصنع، و18 سيارة، وقطعتي مدفعية. كما تم تدمير ستة مراكز للحرب الإلكترونية وستة مستودعات ذخيرة.وتم استهداف عدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات دوروجنيانكا، وزيليني غاي، وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه، وفورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وألكسندروغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مرافق تستخدم لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، وورشة تجميع طائرات مسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي نظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و217 طائرة مسيرة. وفي الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمر أسطول البحر الأسود زورقين صغيرين عاليي السرعة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

