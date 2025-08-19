القوات الروسية تدمر 23 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق

عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ليلا.
وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 23 طائرة مسيرة أوكرانية".

تم تدمير 13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وخمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس فوق جمهورية القرم.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
أمس, 20:27 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
