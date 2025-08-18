https://sarabic.ae/20250818/مسيرة-روسية-تستهدف-وحدات-القوات-الخاصة-الأوكرانية-بضربات-دقيقة-فيديو-1103901331.html
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات جوية دقيقة باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-2"، استهدفت وحدات من القوات الخاصة التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية... 18.08.2025
2025-08-18T20:27+0000
2025-08-18T20:27+0000
2025-08-18T20:27+0000
ونشرت الوزارة لقطات مصورة تُظهر الضربات التي أسفرت عن تدمير مركبة تابعة للوحدات المستهدفة، ما أدى إلى انفجار قوي في الموقع.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت نظام كييف، خسائر جسيمة في العتاد والجنود.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات جوية دقيقة باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-2"، استهدفت وحدات من القوات الخاصة التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بلدة جادوفو في مقاطعة تشيرنيهيف.
ونشرت الوزارة لقطات مصورة تُظهر الضربات التي أسفرت عن تدمير مركبة تابعة للوحدات المستهدفة، ما أدى إلى انفجار قوي في الموقع.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية
واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت نظام كييف، خسائر جسيمة في العتاد والجنود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.