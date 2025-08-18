القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
2025-08-18T09:26+0000
2025-08-18T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات بشرية وعددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لينينسكوي وأندرييفكا وأليكسييفكا وستيبنوي وفاراتشينو ونوفايا سيش ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من ألوية المشاة الآلية والميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق ليسنوي وتيخوي وفولشانسك وأمبارنوي في مقاطعة خاركوف.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق دوروشوفكا وكوبيانسك ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وبتروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسريدني وكولوديزي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لـ4 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بيرستوك وبليشيفكا ونوفودميتروفكا وسيفيرسك ونيكولايفكا وفيدوروفكا وكليبان-بيك وكونستانتينوفكا وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 245 جنديًا، و4 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومستودع وقود".وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات ومعدات لواء آلي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وفورونوي وزابوروجيه ونوفوبتروفسكه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأولغوفسكه في مقاطعة زابوروجيه".ودمّر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، 16 مركبة ونحو 100 طائرة مسيّرة بعيدة المدى من طراز "يو جي-22" و"باليانيتسا" تابعة للقوات الأوكرانية في موقع إطلاقها، كما تم استهداف مركز تدريب لمشغلي الطائرات المسيّرة، ومستودعات وقود ومواد تشحيم تزوّد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:26 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 18.08.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت نظام كييف، خسائر جسيمة في العتاد والجنود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات بشرية وعددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لينينسكوي وأندرييفكا وأليكسييفكا وستيبنوي وفاراتشينو ونوفايا سيش ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من ألوية المشاة الآلية والميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق ليسنوي وتيخوي وفولشانسك وأمبارنوي في مقاطعة خاركوف.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و5 سيارات ومدفعين ميدانين ومستودع ذخيرة.

منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق عدة
04:29 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق دوروشوفكا وكوبيانسك ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وبتروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسريدني وكولوديزي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 جنديًا، و3 دبابات، بما في ذلك دبابتان من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، و7 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 3 مركبات مدرعة أمريكية الصنع، ومركبتين مدرعتين من طراز "ماستيف" بريطانيتي الصنع، و15 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الحركة.

وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لـ4 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بيرستوك وبليشيفكا ونوفودميتروفكا وسيفيرسك ونيكولايفكا وفيدوروفكا وكليبان-بيك وكونستانتينوفكا وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
14 أغسطس, 09:41 GMT
وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 245 جنديًا، و4 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومستودع وقود".
وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات ومعدات لواء آلي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وفورونوي وزابوروجيه ونوفوبتروفسكه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأولغوفسكه في مقاطعة زابوروجيه".

وخسر العدو نحو 235 جنديًا، ودبابتين و6 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات و4 مدافع ميدانية، منها اثنتان من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
من الرصد إلى التدمير... الأمن الروسي يجهض مشروع صواريخ باليستي أوكراني قبل أن يبصر النور
14 أغسطس, 05:13 GMT
ودمّر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، 16 مركبة ونحو 100 طائرة مسيّرة بعيدة المدى من طراز "يو جي-22" و"باليانيتسا" تابعة للقوات الأوكرانية في موقع إطلاقها، كما تم استهداف مركز تدريب لمشغلي الطائرات المسيّرة، ومستودعات وقود ومواد تشحيم تزوّد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 4 قنابل جوية موجهة، وصاروخين متعددي الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و141 طائرة مسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة
12 أغسطس, 09:17 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
