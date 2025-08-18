https://sarabic.ae/20250818/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--عاجل--1103873367.html
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية...
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات بشرية وعددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لينينسكوي وأندرييفكا وأليكسييفكا وستيبنوي وفاراتشينو ونوفايا سيش ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من ألوية المشاة الآلية والميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق ليسنوي وتيخوي وفولشانسك وأمبارنوي في مقاطعة خاركوف.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق دوروشوفكا وكوبيانسك ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وبتروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسريدني وكولوديزي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لـ4 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بيرستوك وبليشيفكا ونوفودميتروفكا وسيفيرسك ونيكولايفكا وفيدوروفكا وكليبان-بيك وكونستانتينوفكا وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 245 جنديًا، و4 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومستودع وقود".وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات ومعدات لواء آلي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وفورونوي وزابوروجيه ونوفوبتروفسكه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأولغوفسكه في مقاطعة زابوروجيه".ودمّر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، 16 مركبة ونحو 100 طائرة مسيّرة بعيدة المدى من طراز "يو جي-22" و"باليانيتسا" تابعة للقوات الأوكرانية في موقع إطلاقها، كما تم استهداف مركز تدريب لمشغلي الطائرات المسيّرة، ومستودعات وقود ومواد تشحيم تزوّد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت نظام كييف، خسائر جسيمة في العتاد والجنود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات بشرية وعددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لينينسكوي وأندرييفكا وأليكسييفكا وستيبنوي وفاراتشينو ونوفايا سيش ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من ألوية المشاة الآلية والميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق ليسنوي وتيخوي وفولشانسك وأمبارنوي في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و5 سيارات ومدفعين ميدانين ومستودع ذخيرة.
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق دوروشوفكا وكوبيانسك ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وبتروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسريدني وكولوديزي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 250 جنديًا، و3 دبابات، بما في ذلك دبابتان من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، و7 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 3 مركبات مدرعة أمريكية الصنع، ومركبتين مدرعتين من طراز "ماستيف" بريطانيتي الصنع، و15 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الحركة.
وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لـ4 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بيرستوك وبليشيفكا ونوفودميتروفكا وسيفيرسك ونيكولايفكا وفيدوروفكا وكليبان-بيك وكونستانتينوفكا وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 245 جنديًا، و4 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية،
بما في ذلك مدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومستودع وقود".
وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات ومعدات لواء آلي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وفورونوي وزابوروجيه ونوفوبتروفسكه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأولغوفسكه في مقاطعة زابوروجيه".
وخسر العدو نحو 235 جنديًا، ودبابتين و6 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات و4 مدافع ميدانية، منها اثنتان من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ودمّر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ
والمدفعية التابعة للقوات الروسية، 16 مركبة ونحو 100 طائرة مسيّرة بعيدة المدى من طراز "يو جي-22" و"باليانيتسا" تابعة للقوات الأوكرانية في موقع إطلاقها، كما تم استهداف مركز تدريب لمشغلي الطائرات المسيّرة، ومستودعات وقود ومواد تشحيم تزوّد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 4 قنابل جوية موجهة، وصاروخين متعددي الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و141 طائرة مسيّرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.