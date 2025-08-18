https://sarabic.ae/20250818/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--عاجل--1103873367.html

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية...

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات بشرية وعددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لينينسكوي وأندرييفكا وأليكسييفكا وستيبنوي وفاراتشينو ونوفايا سيش ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من ألوية المشاة الآلية والميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق ليسنوي وتيخوي وفولشانسك وأمبارنوي في مقاطعة خاركوف.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق دوروشوفكا وكوبيانسك ونوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، وبتروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسريدني وكولوديزي وكيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لـ4 ألوية آلية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بيرستوك وبليشيفكا ونوفودميتروفكا وسيفيرسك ونيكولايفكا وفيدوروفكا وكليبان-بيك وكونستانتينوفكا وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 245 جنديًا، و4 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومستودع وقود".وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت قوات ومعدات لواء آلي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وفورونوي وزابوروجيه ونوفوبتروفسكه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأولغوفسكه في مقاطعة زابوروجيه".ودمّر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، 16 مركبة ونحو 100 طائرة مسيّرة بعيدة المدى من طراز "يو جي-22" و"باليانيتسا" تابعة للقوات الأوكرانية في موقع إطلاقها، كما تم استهداف مركز تدريب لمشغلي الطائرات المسيّرة، ومستودعات وقود ومواد تشحيم تزوّد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

