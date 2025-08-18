https://sarabic.ae/20250818/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-مناطق-عدة-1103864392.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق عدة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T04:29+0000
2025-08-18T04:29+0000
2025-08-18T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 17 أغسطس(آب الجاري) إلى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 18 أغسطس (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية".وذكرت الوزارة المناطق التي أسقطت قواتها، المسيرات الأوكرانية فوقها، جاءت كالآتي: "8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و5 طائرات مسيرة فوق حوض بحر آزوف، واثنتان فوق حوض البحر الأسود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250814/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1103715391.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_266:0:2471:1654_1920x0_80_0_0_a65eb8ba59644519e17b72648d0b3de7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق عدة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 17 أغسطس(آب الجاري) إلى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 18 أغسطس (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية".
وذكرت الوزارة المناطق التي أسقطت قواتها، المسيرات الأوكرانية فوقها، جاءت كالآتي: "8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و5 طائرات مسيرة فوق حوض بحر آزوف، واثنتان فوق حوض البحر الأسود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.