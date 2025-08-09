القوات الروسية توجه ضربة قاسية بصواريخ "اسكندر" لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة بلدة ستاخورشينا في مقاطعة تشيرنيغوف، تم استهداف العديد من المركبات الثقيلة المزودة بالمعدات والأسلحة، بضربة بصاروخ "إسكندر" التشغيلي التكتيكي".وبحسب الدفاع أدت الضربة برأس حربي شديد الانفجار إلى تدمير عدة مركبات ثقيلة مزودة بمعدات وأسلحة، بالإضافة تحييد ما يصل إلى 20 عسكريًا أوكرانيًا.وصرحت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "ضربة بصاروخ "إسكندر-إم" استهدف شاحنتين محملتين بطائرات هجومية مسيرة يستخدمها العدو في هجمات إرهابية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية، في مقاطعة تشيرنيغوف". وأكدت أنه تم تدمير الشاحنتين.وكانت قد أفادت صحيفة "زركالو نديلي" الأوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة دنيبروبيتروفسك صباح السبت.رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية، تستهدف القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة جوية وبحرية وبرية، وبطائرات دون طيار المنشآت العسكرية ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية للعدو.
القوات الروسية توجه ضربة قاسية بصواريخ "اسكندر" لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو

11:09 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 11:10 GMT 09.08.2025)
© Sputnikصاروخ إسكندر يستهدف لواء بحريا أوكرانيا في دونيتسك
صاروخ إسكندر يستهدف لواء بحريا أوكرانيا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حيد وأصاب نحو 20 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية من طراز "إسكندر"، ودمر معدات عسكرية.
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة بلدة ستاخورشينا في مقاطعة تشيرنيغوف، تم استهداف العديد من المركبات الثقيلة المزودة بالمعدات والأسلحة، بضربة بصاروخ "إسكندر" التشغيلي التكتيكي".
وبحسب الدفاع أدت الضربة برأس حربي شديد الانفجار إلى تدمير عدة مركبات ثقيلة مزودة بمعدات وأسلحة، بالإضافة تحييد ما يصل إلى 20 عسكريًا أوكرانيًا.
وصرحت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "ضربة بصاروخ "إسكندر-إم" استهدف شاحنتين محملتين بطائرات هجومية مسيرة يستخدمها العدو في هجمات إرهابية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية، في مقاطعة تشيرنيغوف". وأكدت أنه تم تدمير الشاحنتين.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة يابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:34 GMT
وكانت قد أفادت صحيفة "زركالو نديلي" الأوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة دنيبروبيتروفسك صباح السبت.
رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية، تستهدف القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة جوية وبحرية وبرية، وبطائرات دون طيار المنشآت العسكرية ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية للعدو.
