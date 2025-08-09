https://sarabic.ae/20250809/إسكندر-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1103539819.html
القوات الروسية توجه ضربة قاسية بصواريخ "اسكندر" لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حيد وأصاب نحو 20 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية من طراز "إسكندر"، ودمر معدات
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة بلدة ستاخورشينا في مقاطعة تشيرنيغوف، تم استهداف العديد من المركبات الثقيلة المزودة بالمعدات والأسلحة، بضربة بصاروخ "إسكندر" التشغيلي التكتيكي".وبحسب الدفاع أدت الضربة برأس حربي شديد الانفجار إلى تدمير عدة مركبات ثقيلة مزودة بمعدات وأسلحة، بالإضافة تحييد ما يصل إلى 20 عسكريًا أوكرانيًا.وصرحت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "ضربة بصاروخ "إسكندر-إم" استهدف شاحنتين محملتين بطائرات هجومية مسيرة يستخدمها العدو في هجمات إرهابية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية، في مقاطعة تشيرنيغوف". وأكدت أنه تم تدمير الشاحنتين.وكانت قد أفادت صحيفة "زركالو نديلي" الأوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة دنيبروبيتروفسك صباح السبت.رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية، تستهدف القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة جوية وبحرية وبرية، وبطائرات دون طيار المنشآت العسكرية ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية للعدو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حيد وأصاب نحو 20 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية من طراز "إسكندر"، ودمر معدات عسكرية.
وقالت الدفاع الروسية: "في منطقة بلدة ستاخورشينا في مقاطعة تشيرنيغوف، تم استهداف العديد من المركبات الثقيلة المزودة بالمعدات والأسلحة، بضربة بصاروخ "إسكندر" التشغيلي التكتيكي".
وبحسب الدفاع أدت الضربة برأس حربي شديد الانفجار إلى تدمير عدة مركبات ثقيلة مزودة بمعدات وأسلحة، بالإضافة تحييد ما يصل إلى 20 عسكريًا أوكرانيًا.
وصرحت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "ضربة بصاروخ "إسكندر-إم" استهدف شاحنتين محملتين بطائرات هجومية مسيرة يستخدمها العدو في هجمات إرهابية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية، في مقاطعة تشيرنيغوف". وأكدت أنه تم تدمير الشاحنتين.
وكانت قد أفادت صحيفة "زركالو نديلي" الأوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة دنيبروبيتروفسك صباح السبت.
رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية، تستهدف القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة جوية وبحرية وبرية، وبطائرات دون طيار المنشآت العسكرية ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية للعدو.