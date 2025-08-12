https://sarabic.ae/20250812/القوات-الروسية-تقطع-طريقا-استراتيجيا-بين-مدينتين-في-جهورية-دونيتسك-الشعبية-1103631303.html
صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن الجيش الروسي قطع الطريق السريع الواصل بين دوبروبولي وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T11:07+0000
2025-08-12T11:07+0000
2025-08-12T11:07+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال كيماكوفسكي على القناة الأولى الروسية: "وصلوا (وحدات من الجيش الروسي) إلى نوفوأليكساندروفكا وبلدة شيفتشينكو، متجاوزين رودينسكي، حيث حرّر جنودنا إدارة المناجم وحاصروا العدو في منطقة كومة النفايات".وفي اليوم السابق، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن وحدات من القوات المسلحة الروسية قطعت الطريق السريع على جبهة واسعة.وفي الأسبوع الماضي، أفاد بأن القوات الأوكرانية في وضع بالغ الصعوبة: فقد انقطعت عنها إمكانية تلقي القذائف وإجراء عمليات تناوب في المدينة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا, رصد عسكري
وقال كيماكوفسكي على القناة الأولى الروسية: "وصلوا (وحدات من الجيش الروسي) إلى نوفوأليكساندروفكا وبلدة شيفتشينكو، متجاوزين رودينسكي، حيث حرّر جنودنا إدارة المناجم وحاصروا العدو في منطقة كومة النفايات".
وفي اليوم السابق، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن وحدات من القوات المسلحة الروسية قطعت الطريق السريع على جبهة واسعة.
كما تحدث عن معارك ضارية في بلدة كوتلينو باتجاه كراسنوارميسك.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد بأن القوات الأوكرانية في وضع بالغ الصعوبة: فقد انقطعت عنها إمكانية تلقي القذائف وإجراء عمليات تناوب في المدينة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.