القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- عاجل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250807/القوات-الروسية-تتقدم-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--عاجل--1103469261.html
القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- عاجل
القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي واصل تقدمه على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- عاجل

09:14 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 09:24 GMT 07.08.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي واصل تقدمه على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنّت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات لواءين آليين، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، وذلك في محيط بلدات كوبيانسك، وتامارغانوفكا، وفيشييه سولنويه، ودروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول، وسريدنييه، وستافكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 240 عسكريا، ودبابة، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "هاموف" أمريكية الصنع و16 سيارة، كما تم تدمير تسع محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عززت مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات، 4 ألوية ميكانيكية، ولواء رماة، ولواء هجومياً، ولواء هجوم جوي، ولواء محمول جواً، وفوجين هجوميين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءي حرس وطني، في بلدات ديميتروف، وكراسنوارميسك، وسوفوروفو، ورودينسكوي، وتشونيشينو، وروبيجنوي، وأوداتشنوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيليا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 420 عسكرياً، و 3 مركبات قتالية مصفحة، و5 سيارات، ومدفع ميدان ".
