القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- عاجل

القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة- عاجل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي واصل تقدمه على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنّت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات لواءين آليين، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، وذلك في محيط بلدات كوبيانسك، وتامارغانوفكا، وفيشييه سولنويه، ودروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف، ويامبول، وسريدنييه، وستافكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 240 عسكريا، ودبابة، ومركبة مدرعة قتالية من طراز "هاموف" أمريكية الصنع و16 سيارة، كما تم تدمير تسع محطات حرب إلكترونية وأربعة مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عززت مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات، 4 ألوية ميكانيكية، ولواء رماة، ولواء هجومياً، ولواء هجوم جوي، ولواء محمول جواً، وفوجين هجوميين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءي حرس وطني، في بلدات ديميتروف، وكراسنوارميسك، وسوفوروفو، ورودينسكوي، وتشونيشينو، وروبيجنوي، وأوداتشنوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيليا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 420 عسكرياً، و 3 مركبات قتالية مصفحة، و5 سيارات، ومدفع ميدان ".

