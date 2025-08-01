https://sarabic.ae/20250801/تخبط-في-كييف-بعد-تحرير-القوات-الروسية-مدينة-استراتيجية---1103276734.html

تخبط في كييف بعد تحرير القوات الروسية مدينة استراتيجية

تخبط في كييف بعد تحرير القوات الروسية مدينة استراتيجية

سبوتنيك عربي

صرّح النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، اليوم الجمعة، بأن تحرير الجيش الروسي لمدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، يهدد بتطويق المجموعات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T14:06+0000

2025-08-01T14:06+0000

2025-08-01T14:06+0000

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وكتب دوبينسكي في قناته على "تلغرام": "بينما كان زيلينسكي يهرب من مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في أوكرانيا، مدافعًا عن "تعاونية المهرجين" التي ينشئها تشيرنيشوف، استولى الروس على تشاسوف يار. هذه آخر منطقة محصّنة قوية في أوكرانيا قبل تجمع سلافيانسكو-كراماتورسك. لكنهم لن يقتحموها مباشرةً، فالسيطرة على بوكروفسك يتطلب تطويقًا. ثم هناك خطر قطع الطريق على المجموعات الشمالية والشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية. وهذه كارثة بالفعل على هذا الاتجاه من الجبهة".وبدأ زحف الوحدات الروسية إلى هذه المدينة، في أواخر ربيع عام 2024. وتتمتع تشاسوف يار بأهمية عملياتية واستراتيجية بالغة، فهي تقع على ارتفاع شاهق يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، والذي لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، سلافيانسكو-كراماتورسك، وكذلك إلى كونستانتينوفكا.وكما أوضحت وزارة الدفاع، خلال تحرير المدينة، قامت القوات الروسية بتطهير أكثر من 4200 مبنى وأسرت 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية. كما تم إخراج 65 مدنيًا من تشاسوف يار.وخلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تشاسوف يار قد تم الاستيلاء عليها بالفعل قبل عدة أيام. وأكد أن الجيش الروسي كان خلال هذه الفترة منخرطا في تطهير المدينة من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية.خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابةمشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير

https://sarabic.ae/20250731/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-تشاسوف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1103210990.html

https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-وحدة-مسيرات-النخبة-الأوكرانية-أثناء-تحرير-تشاسوف-يار-1103243143.html

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