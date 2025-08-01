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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250801/تخبط-في-كييف-بعد-تحرير-القوات-الروسية-مدينة-استراتيجية---1103276734.html
تخبط في كييف بعد تحرير القوات الروسية مدينة استراتيجية
تخبط في كييف بعد تحرير القوات الروسية مدينة استراتيجية
سبوتنيك عربي
صرّح النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، اليوم الجمعة، بأن تحرير الجيش الروسي لمدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، يهدد بتطويق المجموعات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T14:06+0000
2025-08-01T14:06+0000
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وكتب دوبينسكي في قناته على "تلغرام": "بينما كان زيلينسكي يهرب من مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في أوكرانيا، مدافعًا عن "تعاونية المهرجين" التي ينشئها تشيرنيشوف، استولى الروس على تشاسوف يار. هذه آخر منطقة محصّنة قوية في أوكرانيا قبل تجمع سلافيانسكو-كراماتورسك. لكنهم لن يقتحموها مباشرةً، فالسيطرة على بوكروفسك يتطلب تطويقًا. ثم هناك خطر قطع الطريق على المجموعات الشمالية والشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية. وهذه كارثة بالفعل على هذا الاتجاه من الجبهة".وبدأ زحف الوحدات الروسية إلى هذه المدينة، في أواخر ربيع عام 2024. وتتمتع تشاسوف يار بأهمية عملياتية واستراتيجية بالغة، فهي تقع على ارتفاع شاهق يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، والذي لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، سلافيانسكو-كراماتورسك، وكذلك إلى كونستانتينوفكا.وكما أوضحت وزارة الدفاع، خلال تحرير المدينة، قامت القوات الروسية بتطهير أكثر من 4200 مبنى وأسرت 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية. كما تم إخراج 65 مدنيًا من تشاسوف يار.وخلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تشاسوف يار قد تم الاستيلاء عليها بالفعل قبل عدة أيام. وأكد أن الجيش الروسي كان خلال هذه الفترة منخرطا في تطهير المدينة من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية.خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابةمشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
https://sarabic.ae/20250731/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-تشاسوف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1103210990.html
https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-وحدة-مسيرات-النخبة-الأوكرانية-أثناء-تحرير-تشاسوف-يار-1103243143.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي

تخبط في كييف بعد تحرير القوات الروسية مدينة استراتيجية

14:06 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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تابعنا عبر
صرّح النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، اليوم الجمعة، بأن تحرير الجيش الروسي لمدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، يهدد بتطويق المجموعات الشمالية والشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب دوبينسكي في قناته على "تلغرام": "بينما كان زيلينسكي يهرب من مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في أوكرانيا، مدافعًا عن "تعاونية المهرجين" التي ينشئها تشيرنيشوف، استولى الروس على تشاسوف يار. هذه آخر منطقة محصّنة قوية في أوكرانيا قبل تجمع سلافيانسكو-كراماتورسك. لكنهم لن يقتحموها مباشرةً، فالسيطرة على بوكروفسك يتطلب تطويقًا. ثم هناك خطر قطع الطريق على المجموعات الشمالية والشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية. وهذه كارثة بالفعل على هذا الاتجاه من الجبهة".
وأشار النائب في البرلمان الأوكراني إلى أنه بحلول الخريف، قد تتفاقم شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 05:03 GMT
وفي 31 يوليو/تموز، أفادت وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبدأ زحف الوحدات الروسية إلى هذه المدينة، في أواخر ربيع عام 2024. وتتمتع تشاسوف يار بأهمية عملياتية واستراتيجية بالغة، فهي تقع على ارتفاع شاهق يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، والذي لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، سلافيانسكو-كراماتورسك، وكذلك إلى كونستانتينوفكا.
مدفع رشاش من العيار الكبير كورد في موقع فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن تدمير وحدة مسيرات "النخبة" الأوكرانية أثناء تحرير تشاسوف يار
أمس, 16:08 GMT
وكما أوضحت وزارة الدفاع، خلال تحرير المدينة، قامت القوات الروسية بتطهير أكثر من 4200 مبنى وأسرت 50 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية. كما تم إخراج 65 مدنيًا من تشاسوف يار.
وخلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تشاسوف يار قد تم الاستيلاء عليها بالفعل قبل عدة أيام. وأكد أن الجيش الروسي كان خلال هذه الفترة منخرطا في تطهير المدينة من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية.
خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة
مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
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