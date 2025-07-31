https://sarabic.ae/20250731/القوات-الروسية-تستهدف-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-في-أوكرانيا--عاجل-1103221829.html
القوات الروسية تستهدف بأسلحة دقيقة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وتحرر مدينة تشاسوف يار
القوات الروسية تستهدف بأسلحة دقيقة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وتحرر مدينة تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت من خلالها مؤسسات المجمع... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T09:11+0000
2025-07-31T09:11+0000
2025-07-31T10:10+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت خلالها منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة، وأسلحة صاروخية، ومكوناتٍ لإنتاج طائرات مسيرة. وتم تحقيق أهداف الضربة، وإصابة جميع الأهداف المحددة".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أليكسييفكا، وأندرييفكا، وكوندراتوفكا، وبروليتارسكوي في مقاطعة سومي.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من تموضعها على طول خط المواجهة. واستهدفت تشكيلات عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليسنايا ستينكا في مقاطعة خاركوف وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ونتيجة للعمليات القتالية النشطة، حررت مدينة تشاسوف يار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفوغريهوريفكا، ونوفوسيليفكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونوفوبيتروفسك، ويانفارسك في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 169 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250731/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-تشاسوف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1103210990.html
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https://sarabic.ae/20250727/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1103077444.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
القوات الروسية تستهدف بأسلحة دقيقة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وتحرر مدينة تشاسوف يار
09:11 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 31.07.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت من خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة وأسلحة صاروخية ومعدات لإنتاج طائرات مسيرة أوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت خلالها منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة، وأسلحة صاروخية، ومكوناتٍ لإنتاج طائرات مسيرة. وتم تحقيق أهداف الضربة، وإصابة جميع الأهداف المحددة".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أليكسييفكا، وأندرييفكا، وكوندراتوفكا، وبروليتارسكوي في مقاطعة سومي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و4 سيارات، و3 قطع مدفعية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من تموضعها
على طول خط المواجهة. واستهدفت تشكيلات عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليسنايا ستينكا في مقاطعة خاركوف وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 240 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، ومحطتين مضادتين للبطاريات، و5 محطات للحرب الإلكترونية. كما تم تدمير 10 مستودعات ذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ونتيجة للعمليات القتالية النشطة، حررت مدينة تشاسوف يار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 150 جنديًا، ومركبتين، وقطعتي مدفعية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين للقوات المسلحة الأوكرانية،
ولواء للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق نوفوغريهوريفكا، ونوفوسيليفكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونوفوبيتروفسك، ويانفارسك في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين، ودبابتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و19 مركبة، وقطعتي مدفعية. كما تم تدمير مستودعات للذخيرة.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية
والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي 169 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.