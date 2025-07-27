https://sarabic.ae/20250727/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1103077444.html

القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور عدة من العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور عدة من العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تحقيق القوات التابعة لها تقدما واختراقات في عمق خطوط العدو، وتكبيدها لقوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، منهم... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T08:32+0000

2025-07-27T08:32+0000

2025-07-27T09:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" بتعزيز مواقعها، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وأندرييفكا وكوندراتوفكا وموغريتسا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق جاتيششي وميلووفي وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، من تعزيز مواقعها على طول خطوط النار، مستهدفة قوات تابعة لنظام كييف، في مناطق دروبيشيفو وكاربوفكا وشاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف". كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطا ومواقع مهمة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق زاكوتني وكليبان بيك وكونستانتينوفكا وكريفايا لوكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت مجموعة قوات "المركز" مواقعها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرودوفكا وديميتروف وكراسنوأرميسك، وروزي لوكسمبورغ وسوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تواصل مجموعة قوات "الشرق" توغلها، في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق نوفوغورغيفكا ونوفوبيتروفسكوي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكولتورنوي وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية.دحرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وهاجم الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ورش إنتاج الطائرات دون طيار، ونقاط التحكم للطائرات دون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، و3 صواريخ فامبير، و291 طائرة دون طيار.ألمانيا تنقل 3 أنظمة "باتريوت" إلى "موتها المحتوم"الجيش الروسي يحرر 5 بلدات ويدمر 4 منصات "باتريوت" لقوات كييف على مدى أسبوع

https://sarabic.ae/20250727/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-99-طائرة-أوكرانية--مسيرة-ليلا-1103073783.html

https://sarabic.ae/20250721/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--عاجل-1102863477.html

https://sarabic.ae/20250726/مشاهد-توثق-عملية-تحرير-بلدة-زيليوني-غاي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1103065203.html

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روسيا, رصد عسكري