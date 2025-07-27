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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250727/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1103077444.html
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور عدة من العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور عدة من العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تحقيق القوات التابعة لها تقدما واختراقات في عمق خطوط العدو، وتكبيدها لقوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، منهم... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T08:32+0000
2025-07-27T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" بتعزيز مواقعها، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وأندرييفكا وكوندراتوفكا وموغريتسا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق جاتيششي وميلووفي وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، من تعزيز مواقعها على طول خطوط النار، مستهدفة قوات تابعة لنظام كييف، في مناطق دروبيشيفو وكاربوفكا وشاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف". كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطا ومواقع مهمة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق زاكوتني وكليبان بيك وكونستانتينوفكا وكريفايا لوكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت مجموعة قوات "المركز" مواقعها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرودوفكا وديميتروف وكراسنوأرميسك، وروزي لوكسمبورغ وسوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تواصل مجموعة قوات "الشرق" توغلها، في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق نوفوغورغيفكا ونوفوبيتروفسكوي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكولتورنوي وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية.دحرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وهاجم الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ورش إنتاج الطائرات دون طيار، ونقاط التحكم للطائرات دون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، و3 صواريخ فامبير، و291 طائرة دون طيار.ألمانيا تنقل 3 أنظمة "باتريوت" إلى "موتها المحتوم"الجيش الروسي يحرر 5 بلدات ويدمر 4 منصات "باتريوت" لقوات كييف على مدى أسبوع
https://sarabic.ae/20250727/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-99-طائرة-أوكرانية--مسيرة-ليلا-1103073783.html
https://sarabic.ae/20250721/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--عاجل-1102863477.html
https://sarabic.ae/20250726/مشاهد-توثق-عملية-تحرير-بلدة-زيليوني-غاي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1103065203.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على محاور عدة من العملية العسكرية الخاصة

08:32 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 09:06 GMT 27.07.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تحقيق القوات التابعة لها تقدما واختراقات في عمق خطوط العدو، وتكبيدها لقوات كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، منهم نحو 1210 عسكريين أوكرانيين.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" بتعزيز مواقعها، مستهدفة القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وأندرييفكا وكوندراتوفكا وموغريتسا في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق جاتيششي وميلووفي وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 جنديا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و13 سيارة و8 مدافع، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و3 مستودعات للإمداد.

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، من تعزيز مواقعها على طول خطوط النار، مستهدفة قوات تابعة لنظام كييف، في مناطق دروبيشيفو وكاربوفكا وشاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف".

بلغت خسائر العدو أكثر من 225 عسكريا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومدفعين، ومحطتين للحرب الإلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو 36" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 9 مستودعات للذخيرة.

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04:23 GMT
كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطا ومواقع مهمة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق زاكوتني وكليبان بيك وكونستانتينوفكا وكريفايا لوكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 130 عسكريا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وسيارتين و6 مدافع، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و3 مستودعات للإمداد.

كما عززت مجموعة قوات "المركز" مواقعها، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غرودوفكا وديميتروف وكراسنوأرميسك، وروزي لوكسمبورغ وسوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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21 يوليو, 09:26 GMT

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 425 عسكريا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و4 سيارات و3 قطع مدفعية.

كما تواصل مجموعة قوات "الشرق" توغلها، في أعماق دفاعات العدو، حيث استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق نوفوغورغيفكا ونوفوبيتروفسكوي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكولتورنوي وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وزيليني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي، و3 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومدفع ميدان، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمداد.

تحرير بلدة كليشيفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
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أمس, 15:30 GMT
دحرت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.

تم تحييد أكثر من 60 عسكريا، و7 آليات ومدفعين، و5 محطات للحرب الإلكترونية، كما تم استهداف مستودعين للذخيرة ومستودعا للإمدادات.

وهاجم الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ورش إنتاج الطائرات دون طيار، ونقاط التحكم للطائرات دون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، و3 صواريخ فامبير، و291 طائرة دون طيار.
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