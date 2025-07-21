https://sarabic.ae/20250721/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--عاجل-1102863477.html

الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني،... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T09:26+0000

2025-07-21T09:26+0000

2025-07-21T09:58+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية. واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا، وفاراتشينو، وسادكي، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة. واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات بشرية، ومعدات عسكرية للواءين آليين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، في مناطق كونستانتينوفكا، وإيفانوبولي، ودرونوفكا، وزاكوتنوي، وسيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وخسر العدو نحو 140 جنديًا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"أمريكية الصنع، وخمس سيارات، وقطعتي مدفعية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة، وثلاثة مستودعات للموارد المادية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو. واستهدفت قوات بشرية، ومعدات عسكرية للواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق إيسكرا، وزيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغورغيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 215 جنديًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وثماني سيارات، ومدفعيتين ميدانيين، ومستودعين للذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات ذخيرة، وورشة تجميع طائرات مسيرة، ومركز تجنيد إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

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https://sarabic.ae/20250720/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلايا-غورا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1102836874.html

https://sarabic.ae/20250719/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-بأسلحة-عالية-الدقة-ضد-المجمعات-الصناعية-العسكرية-الأوكرانية---عاجل-1102818686.html

https://sarabic.ae/20250718/الدفاع-الروسية-5-ضربات-جماعية-استهدفت-خلال-أسبوع-المنشآت-العسكرية-في-أوكرانيا--عاجل-1102788336.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا