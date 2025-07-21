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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250721/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--عاجل-1102863477.html
الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني،... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T09:26+0000
2025-07-21T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103226/41/1032264140_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_28a038b68c9a1356263157243beccedb.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية. واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا، وفاراتشينو، وسادكي، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة. واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات بشرية، ومعدات عسكرية للواءين آليين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، في مناطق كونستانتينوفكا، وإيفانوبولي، ودرونوفكا، وزاكوتنوي، وسيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وخسر العدو نحو 140 جنديًا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"أمريكية الصنع، وخمس سيارات، وقطعتي مدفعية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة، وثلاثة مستودعات للموارد المادية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو. واستهدفت قوات بشرية، ومعدات عسكرية للواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق إيسكرا، وزيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغورغيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 215 جنديًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وثماني سيارات، ومدفعيتين ميدانيين، ومستودعين للذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات ذخيرة، وورشة تجميع طائرات مسيرة، ومركز تجنيد إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250721/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-74-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1102860192.html
https://sarabic.ae/20250720/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلايا-غورا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1102836874.html
https://sarabic.ae/20250719/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-بأسلحة-عالية-الدقة-ضد-المجمعات-الصناعية-العسكرية-الأوكرانية---عاجل-1102818686.html
https://sarabic.ae/20250718/الدفاع-الروسية-5-ضربات-جماعية-استهدفت-خلال-أسبوع-المنشآت-العسكرية-في-أوكرانيا--عاجل-1102788336.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

09:26 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 21.07.2025)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورطائرة ميغ-31 تحمل صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمطارات العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية. واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا، وفاراتشينو، وسادكي، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع مركبات، وأربع قطع مدفعية.
قاذف لهب روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
الدفاع الجوي الروسي يسقط 74 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
05:57 GMT
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة. واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديًا، و14 مركبة، وقطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة.

وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات بشرية، ومعدات عسكرية للواءين آليين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، في مناطق كونستانتينوفكا، وإيفانوبولي، ودرونوفكا، وزاكوتنوي، وسيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة "بيلايا غورا" في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:29 GMT
وخسر العدو نحو 140 جنديًا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"أمريكية الصنع، وخمس سيارات، وقطعتي مدفعية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة، وثلاثة مستودعات للموارد المادية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو. واستهدفت قوات بشرية، ومعدات عسكرية للواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق إيسكرا، وزيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغورغيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة بأسلحة عالية الدقة ضد المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية
19 يوليو, 09:33 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 215 جنديًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وثماني سيارات، ومدفعيتين ميدانيين، ومستودعين للذخيرة.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات ذخيرة، وورشة تجميع طائرات مسيرة، ومركز تجنيد إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
وتم تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ "باتريوت" مضادة للطائرات، ومحطة رادار متعددة الوظائف أمريكية الصنع. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صواريخ متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و397 طائرة مسيرة.
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: 5 ضربات جماعية استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا خلال أسبوع
18 يوليو, 09:16 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
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