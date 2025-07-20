https://sarabic.ae/20250720/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلايا-غورا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1102836874.html

القوات الروسية تحرر بلدة "بيلايا غورا" في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة "بيلايا غورا" في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات من مجموعة "الجنوب" التابعة لها، حررت بلدة بيلايا غورا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T09:29+0000

2025-07-20T09:29+0000

2025-07-20T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان الوزارة اليومي، المتعلق بمجريات العملية العسكرية الخاصة: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" من تحرير قرية بيلايا غورا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".واستهدفت مجموعة "الجنوب" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك ودرونوفكا وزاكوتنوي وإيفانوبولي وبلاتونوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت مجموعة "الشرق" التوغل في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، في مناطق فيليا التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.كما عززت وحدات من مجموعة "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية ومادية بوحدات عسكرية أوكرانية، في مناطق فاراتشينو، وخرابوفشينا، ويوناكوفكا، وموغريتسا، وسادكي، وكوندراتوفكا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميلوفي وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف.وبحسب الوزارة، فإن وحدات من مجموعة "المركز" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق سيرغييفكا، وماياك، ومولوديتسكوي، ومورافكا، وزفيريفو، وأوداتشنوي، ونوفويكونوميتشيسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكراسنوزمناكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.ودحرت وحدات من قوات "دنيبر" تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق أوريخوف، ومالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنطونوفكا، وسادوفوي، وبيلوزيركا في مقاطعة خيرسون.واستهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشأة أوكرانية للبنية التحتية للوقود، رافدة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورشة تجميع الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية قنبلتين جويتين موجهتين، وأربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ "فامبير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 364 طائرة دون طيار.القوات الروسية تحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصةبوتين يصادق على استراتيجية تطوير البحرية الروسية حتى عام 2050

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روسيا, رصد عسكري