https://sarabic.ae/20250720/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسي-تعترض-93-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1102833191.html
منظومات الدفاع الجوي الروسي تعترض 93 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
منظومات الدفاع الجوي الروسي تعترض 93 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 93 طائرة أوكرانية دون طيار، خلال الليلة الماضية. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T04:33+0000
2025-07-20T04:33+0000
2025-07-20T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 19 تموز(يوليو) إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 20 يوليو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "(تم تدمير) 38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 16 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، و3 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، وطائرتين مسيرتين اثنتين فوق أراضي كورسك وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مقاطعة ريازان".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تنفذ ضربة بأسلحة عالية الدقة ضد المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250717/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ديغتيارنويه-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1102754911.html
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رصد عسكري, روسيا
منظومات الدفاع الجوي الروسي تعترض 93 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
04:33 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 05:46 GMT 20.07.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 93 طائرة أوكرانية دون طيار، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 19 تموز(يوليو) إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 20 يوليو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "(تم تدمير) 38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 16 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، و3 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، وطائرتين مسيرتين اثنتين فوق أراضي كورسك وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مقاطعة ريازان".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية
، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.