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بوتين يصادق على استراتيجية تطوير البحرية الروسية حتى عام 2050

بوتين يصادق على استراتيجية تطوير البحرية الروسية حتى عام 2050

سبوتنيك عربي

صرح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن مكانة روسيا كواحدة من أعظم القوى البحرية في العالم، يتم استعادتها تدريجيًا. 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T05:09+0000

2025-06-09T05:09+0000

2025-06-09T06:01+0000

رصد عسكري

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال باتروشيف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صادق على وثيقة استراتيجية تطوير البحرية الروسية حتى عام 2050، مؤكدًا أن الوثيقة الموافق عليها تعد أول وثيقة من نوعها في التاريخ الحديث.وكشف باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية، أن "قرار إعداد الاستراتيجية تم اتخاذه، في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، خلال اجتماع في الكرملين، وبتوجيهات من الرئيس، أعدت وزارة الدفاع مشروع قانون، وتمت مراجعته لاحقا من قبل المجلس البحري الروسي، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات المقدمة من الوكالات والمنظمات الفيدرالية".وأضاف: "أود القول، دون الخوض في التفاصيل، إن مثل هذه الوثيقة للتخطيط الاستراتيجي، يتم اعتمادها لأول مرة في التاريخ الحديث".وتتضمن الوثيقة تقييمًا لحالة وقدرات البحرية، مع الأخذ في الاعتبار تجربة قوات الدفاع الجوي، وتصوغ متطلبات التكوين القتالي المستقبلي للأسطول، حسب باتروشيف.وتابع باتروشيف: "تتضمن الاستراتيجية تحليلا لتطورات الوضع العسكري والسياسي في العالم، واحتمالية وقوع النزاعات المسلحة وطبيعتها، وقدرات القوى البحرية الرائدة".وأكد مساعد الرئيس الروسي، أنه "من المستحيل تطوير أسطول قوي وحديث دون رؤية بعيدة المدى لسيناريوهات تطور الوضع في المحيط العالمي، وتطور التحديات والتهديدات، ودون تحديد الأهداف والمهام التي تواجه البحرية الروسية".وخلص باتروشيف إلى القول إن "روسيا تستعيد تدريجيا مكانتها كواحدة من أعظم القوى البحرية في العالم".ويذكر أنه منذ العام 2024، عادت قيادة الأساطيل البحرية الروسية مباشرة إلى القائد العام للبحرية الروسية.وتأسس الأسطول البحري الروسي، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1696، بمرسوم قيصري صادر عن القيصر بطرس الأول، ومنذ ذلك الحين يقوم سلاح البحرية الروسي بأداء مهامه دفاعا عن سيادة روسيا الاتحادية وأمنها.أسطول المحيط الهادئ الروسي يحط رحاله في إندونيسيا

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رصد عسكري, روسيا