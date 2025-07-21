https://sarabic.ae/20250721/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-74-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1102860192.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 74 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 74 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، أسقطت 74 طائرة دون طيار الليلة الماضية، بما في ذلك 15 طائرة كانت تتجه نحو موسكو. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T05:57+0000
2025-07-21T05:57+0000
2025-07-21T06:03+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:20 بتوقيت موسكو في 20 يوليو/تموز، حتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو في 21 يوليو من هذا العام، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 74 طائرة دون طيار من نوع الطائرات الأوكرانية".وأضافت الوزارة أن "23 طائرة منها أسقطت فوق أراضي منطقة موسكو، بما في ذلك 15 طائرة كانت متجهة إلى موسكو، كما تم تدمير 14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و12 فوق مقاطعة روستوف، و10 فوق مل من مقاطعتي بريانسك وكالوغا، وتم تحييد 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر بلدة "بيلايا غورا" في جمهورية دونيتسك الشعبيةروسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين
https://sarabic.ae/20250719/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-بأسلحة-عالية-الدقة-ضد-المجمعات-الصناعية-العسكرية-الأوكرانية---عاجل-1102818686.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يسقط 74 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
05:57 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 06:03 GMT 21.07.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، أسقطت 74 طائرة دون طيار الليلة الماضية، بما في ذلك 15 طائرة كانت تتجه نحو موسكو.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:20 بتوقيت موسكو في 20 يوليو/تموز، حتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو في 21 يوليو من هذا العام، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 74 طائرة دون طيار من نوع الطائرات الأوكرانية".
وأضافت الوزارة أن "23 طائرة منها أسقطت فوق أراضي منطقة موسكو، بما في ذلك 15 طائرة كانت متجهة إلى موسكو، كما تم تدمير 14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و12 فوق مقاطعة روستوف، و10 فوق مل من مقاطعتي بريانسك وكالوغا، وتم تحييد 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية
، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.