https://sarabic.ae/20250726/ألمانيا-تنقل-3-أنظمة-باتريوت-إلى-موتها-المحتوم-1103058368.html

ألمانيا تنقل 3 أنظمة "باتريوت" إلى "موتها المحتوم"

ألمانيا تنقل 3 أنظمة "باتريوت" إلى "موتها المحتوم"

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن ألمانيا نقلت بالفعل ثلاثة أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T12:45+0000

2025-07-26T12:45+0000

2025-07-26T12:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأضافت الصحيفة الأمريكية أن "برلين نقلت بالفعل ثلاثة أنظمة إلى أوكرانيا، وتتفاوض مع واشنطن بشأن إرسال أنظمة جديدة وتجديد (ترساناتها)".يشار إلى أن المبادرة الأمريكية لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة على حساب الدول الأوروبية قد تشمل أيضًا إرسال أنظمة رادار وأنظمة إلكترونية مضادة، وأنظمة اعتراض طائرات دون طيار، ومدفعية.وأعلن بيستوريوس، يوم الاثنين، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل تسليم خمسة أنظمة إلى نظام كييف.وفي اليوم نفسه، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة الروسية دمرت ثلاث منصات إطلاق لنظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي يحمل الاسم نفسه في أوكرانيا.في 14 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج مساعدات عسكرية جديد لأوكرانيا، حيث ستبيع واشنطن أسلحة لحلفاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدفعون ثمنها ويسلمونها إلى كييف.وأكد الكرملين أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له أثر سلبي.وفي السنوات الأخيرة، شهدت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو قرب حدودها الغربية، حيث يكثف الحلف نطاق أنشطته، واصفًا إياها بـ"احتواء العدوان الروسي".بدورها، أعربت السلطات في موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا.وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات في موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة.

https://sarabic.ae/20250726/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-54-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1103047642.html

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روسيا, العالم, رصد عسكري