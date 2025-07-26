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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250726/ألمانيا-تنقل-3-أنظمة-باتريوت-إلى-موتها-المحتوم-1103058368.html
ألمانيا تنقل 3 أنظمة "باتريوت" إلى "موتها المحتوم"
ألمانيا تنقل 3 أنظمة "باتريوت" إلى "موتها المحتوم"
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن ألمانيا نقلت بالفعل ثلاثة أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T12:45+0000
2025-07-26T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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وأضافت الصحيفة الأمريكية أن "برلين نقلت بالفعل ثلاثة أنظمة إلى أوكرانيا، وتتفاوض مع واشنطن بشأن إرسال أنظمة جديدة وتجديد (ترساناتها)".يشار إلى أن المبادرة الأمريكية لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة على حساب الدول الأوروبية قد تشمل أيضًا إرسال أنظمة رادار وأنظمة إلكترونية مضادة، وأنظمة اعتراض طائرات دون طيار، ومدفعية.وأعلن بيستوريوس، يوم الاثنين، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل تسليم خمسة أنظمة إلى نظام كييف.وفي اليوم نفسه، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة الروسية دمرت ثلاث منصات إطلاق لنظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي يحمل الاسم نفسه في أوكرانيا.في 14 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج مساعدات عسكرية جديد لأوكرانيا، حيث ستبيع واشنطن أسلحة لحلفاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدفعون ثمنها ويسلمونها إلى كييف.وأكد الكرملين أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له أثر سلبي.وفي السنوات الأخيرة، شهدت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو قرب حدودها الغربية، حيث يكثف الحلف نطاق أنشطته، واصفًا إياها بـ"احتواء العدوان الروسي".بدورها، أعربت السلطات في موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا.وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات في موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة.
https://sarabic.ae/20250726/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-54-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1103047642.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

ألمانيا تنقل 3 أنظمة "باتريوت" إلى "موتها المحتوم"

12:45 GMT 26.07.2025
© AP Photoصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن ألمانيا نقلت بالفعل ثلاثة أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن "برلين نقلت بالفعل ثلاثة أنظمة إلى أوكرانيا، وتتفاوض مع واشنطن بشأن إرسال أنظمة جديدة وتجديد (ترساناتها)".
يشار إلى أن المبادرة الأمريكية لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة على حساب الدول الأوروبية قد تشمل أيضًا إرسال أنظمة رادار وأنظمة إلكترونية مضادة، وأنظمة اعتراض طائرات دون طيار، ومدفعية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن ألمانيا مستعدة لتزويد أوكرانيا بنظامي باتريوت، ولكن بضمانات بأن الولايات المتحدة ستجدد ترسانتها خلال ستة إلى ثمانية أشهر.
وأعلن بيستوريوس، يوم الاثنين، أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل تسليم خمسة أنظمة إلى نظام كييف.
وفي اليوم نفسه، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة الروسية دمرت ثلاث منصات إطلاق لنظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي يحمل الاسم نفسه في أوكرانيا.
مدفعي طاقم مدفع ذاتي الحركة 2S7M Malka من مجموعة قوات المركز في موقع إطلاق نار في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 54 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
04:42 GMT
في 14 يوليو/تموز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج مساعدات عسكرية جديد لأوكرانيا، حيث ستبيع واشنطن أسلحة لحلفاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدفعون ثمنها ويسلمونها إلى كييف.
وأكد الكرملين أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة، لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له أثر سلبي.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب أفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو قرب حدودها الغربية، حيث يكثف الحلف نطاق أنشطته، واصفًا إياها بـ"احتواء العدوان الروسي".
بدورها، أعربت السلطات في موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا.
وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات في موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة.
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