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فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
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الدفاع الجوي الروسي يدمر 99 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 99 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 99 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق مناطق عدة في البلاد. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T04:23+0000
2025-07-27T04:55+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو/تموز، وحتى الساعة 05:20 بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 99 طائرة دون طيار أوكرانية: 36 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وتم تدمير عشر طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وتسع فوق أراضي مقاطعتي فولغوغراد وروستوف".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديوالجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250726/ألمانيا-تنقل-3-أنظمة-باتريوت-إلى-موتها-المحتوم-1103058368.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 99 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا

04:23 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 27.07.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 99 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق مناطق عدة في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو/تموز، وحتى الساعة 05:20 بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 99 طائرة دون طيار أوكرانية: 36 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وتم تدمير عشر طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وتسع فوق أراضي مقاطعتي فولغوغراد وروستوف".

وتم إسقاط أربع طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، واثنتين فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وكورسك وفوق حوض البحر الأسود، وواحدة فوق كل من أراضي منطقة موسكو، ونيجني نوفغورود، وأوريول، وتامبوف.

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 12:45 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
مشاهد توثق عملية تحرير بلدة "زيليوني غاي" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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