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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250729/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لتحرير-بلدة-تيميروفكا-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1103161838.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة لعناصر من قوات مجموعة "الشرق" وهي تقوم بعملية تحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوريجيه. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T13:43+0000
2025-07-29T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو المصور عمليات عسكرية هجومية، وقصفا مدفعيا على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وطلعات جوية لطائرات هليكوبتر هجومية، وغيرها.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بفضل نيران المدفعية، تمكن رماة المدافع الآلية من اختراق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، وتعزيز مواقعها على مشارف البلدة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250729/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوأوكراينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103152755.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

13:43 GMT 29.07.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseالدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة لعناصر من قوات مجموعة "الشرق" وهي تقوم بعملية تحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوريجيه.
ويظهر الفيديو المصور عمليات عسكرية هجومية، وقصفا مدفعيا على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وطلعات جوية لطائرات هليكوبتر هجومية، وغيرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بفضل نيران المدفعية، تمكن رماة المدافع الآلية من اختراق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، وتعزيز مواقعها على مشارف البلدة".

وتابع: "تقدمت مجموعات الهجوم، ودمرت نقاط إطلاق النار ومعاقل القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وأدى مشغلو الطائرات المسيرة دوراً مهماً خلال الهجوم، حيث أجروا استطلاعاً جوياً واستهدفوا الاحتياطات الأوكرانية المقتربة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
09:46 GMT

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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