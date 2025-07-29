https://sarabic.ae/20250729/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لتحرير-بلدة-تيميروفكا-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1103161838.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة لعناصر من قوات مجموعة "الشرق" وهي تقوم بعملية تحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوريجيه. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T13:43+0000
2025-07-29T13:43+0000
2025-07-29T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو المصور عمليات عسكرية هجومية، وقصفا مدفعيا على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وطلعات جوية لطائرات هليكوبتر هجومية، وغيرها.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بفضل نيران المدفعية، تمكن رماة المدافع الآلية من اختراق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، وتعزيز مواقعها على مشارف البلدة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250729/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوأوكراينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103152755.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة لعناصر من قوات مجموعة "الشرق" وهي تقوم بعملية تحرير بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوريجيه.
ويظهر الفيديو المصور عمليات عسكرية هجومية، وقصفا مدفعيا على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وطلعات جوية لطائرات هليكوبتر هجومية، وغيرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بفضل نيران المدفعية، تمكن رماة المدافع الآلية من اختراق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، وتعزيز مواقعها على مشارف البلدة".
وتابع: "تقدمت مجموعات الهجوم، ودمرت نقاط إطلاق النار ومعاقل القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وأدى مشغلو الطائرات المسيرة دوراً مهماً خلال الهجوم، حيث أجروا استطلاعاً جوياً واستهدفوا الاحتياطات الأوكرانية المقتربة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.