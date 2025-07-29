https://sarabic.ae/20250729/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوأوكراينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103152755.html

الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه

الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي نوفوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T09:46+0000

2025-07-29T09:46+0000

2025-07-29T10:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأوضحت الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للمواد، و5 محطات للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".وأوضح البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها وواصلت التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 175 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتان مضادتان للبطاريات و4 مستودعات للذخيرة والمواد".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية ومعدات للعدو في 142 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخًا موجهًا بعيد المدى من طراز "نبتون"، و236 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103106931.html

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