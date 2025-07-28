https://sarabic.ae/20250728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103106931.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدتين بويكوفكا وبلغيكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T10:02+0000

2025-07-28T10:02+0000

2025-07-28T10:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدتين بويكوفكا وبلغيكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة كراسنوارميسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار رادا إسرائيلية الصنع".وأضاف: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك طائرات دون طيار".وأشار البيان إلى أنه "تم ضرب البنية التحتية لمطار عسكري ومستودع ذخيرة وأسلحة صاروخية ومكونات لإنتاج طائرات دون طيار".وقالت : "سيطرت وحدات قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 270عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للمواد".وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعتي زابوريجيه ودنيبروبتروفسك، ووبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للمواد، ومحطة حرب مضادة للبطارية أمريكية الصنع".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخ "هيمارس" " و203 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا