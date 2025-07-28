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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103106931.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدتين بويكوفكا وبلغيكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T10:02+0000
2025-07-28T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدتين بويكوفكا وبلغيكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة كراسنوارميسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار رادا إسرائيلية الصنع".وأضاف: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك طائرات دون طيار".وأشار البيان إلى أنه "تم ضرب البنية التحتية لمطار عسكري ومستودع ذخيرة وأسلحة صاروخية ومكونات لإنتاج طائرات دون طيار".وقالت : "سيطرت وحدات قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 270عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للمواد".وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعتي زابوريجيه ودنيبروبتروفسك، ووبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للمواد، ومحطة حرب مضادة للبطارية أمريكية الصنع".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخ "هيمارس" " و203 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:02 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 28.07.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدتين بويكوفكا وبلغيكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدتين بويكوفكا وبلغيكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة كراسنوارميسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار رادا إسرائيلية الصنع".
وأضاف: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك طائرات دون طيار".
وأشار البيان إلى أنه "تم ضرب البنية التحتية لمطار عسكري ومستودع ذخيرة وأسلحة صاروخية ومكونات لإنتاج طائرات دون طيار".
وقالت : "سيطرت وحدات قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 270عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للمواد".
وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم إلى عمق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعتي زابوريجيه ودنيبروبتروفسك، ووبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للمواد، ومحطة حرب مضادة للبطارية أمريكية الصنع".
وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 139منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخ "هيمارس" " و203 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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