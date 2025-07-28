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18:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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المقهى الثقافي
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250728/مسيرة-روسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-على-ضفاف-نهر-دنيبر-فيديو-1103100337.html
مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، استخدمت مسيرات "غيران" لاستهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، في دنيبر. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T07:21+0000
2025-07-28T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من استهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة خورتيتسيا باستخدام مسيرات من طراز "غيران".وأصابت الضربة هدفها بدقة تامة، مما أدى لتدميره.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250621/مشاهد-حية-لتقدم-القوات-الروسية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ورفع-العلم-فوق-بلدة-محررة-1101913342.html
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روسيا
روسيا

مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو

07:21 GMT 28.07.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمسيرات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة زابوروجيه
مسيرات روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، استخدمت مسيرات "غيران" لاستهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، في دنيبر.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من استهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة خورتيتسيا باستخدام مسيرات من طراز "غيران".
وأصابت الضربة هدفها بدقة تامة، مما أدى لتدميره.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
مشاهد حية لتقدم القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية ورفع العلم فوق بلدة محررة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد حية لتقدم القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية ورفع العلم فوق بلدة محررة
21 يونيو, 16:07 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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