https://sarabic.ae/20250728/مسيرة-روسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-على-ضفاف-نهر-دنيبر-فيديو-1103100337.html
مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، استخدمت مسيرات "غيران" لاستهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، في دنيبر. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T07:21+0000
2025-07-28T07:21+0000
2025-07-28T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من استهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة خورتيتسيا باستخدام مسيرات من طراز "غيران".وأصابت الضربة هدفها بدقة تامة، مما أدى لتدميره.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250621/مشاهد-حية-لتقدم-القوات-الروسية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ورفع-العلم-فوق-بلدة-محررة-1101913342.html
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روسيا
مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على ضفاف نهر دنيبر... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها، استخدمت مسيرات "غيران" لاستهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، في دنيبر.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من استهداف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة خورتيتسيا باستخدام مسيرات من طراز "غيران".
وأصابت الضربة هدفها بدقة تامة، مما أدى لتدميره.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.