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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250731/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-تشاسوف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل-1103210990.html
القوات الروسية تحرر مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T05:03+0000
2025-07-31T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه كراماتورسك - دروجكوفكا، تم تحرير مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالتوازي، ستتيح تحرير كونستانتينوفكا قطع الطريق إلى أوغليدار، الذي يتم عبره تزويد القوات الأوكرانية المدافعة هناك منذ أشهر. كما سيصبح من الممكن الالتفاف على هذه القوات من الأجنحة وتطويق المدينة.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مستودعات ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية في 156 منطقةضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو
https://sarabic.ae/20250730/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-ونقاط-تمركز-للقوات-الأوكرانية-في-156-منطقة--عاجل-1103186008.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية

05:03 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 31.07.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه كراماتورسك - دروجكوفكا، تم تحرير مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تتموضع على ارتفاع عالٍ، ما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.

بالتوازي، ستتيح تحرير كونستانتينوفكا قطع الطريق إلى أوغليدار، الذي يتم عبره تزويد القوات الأوكرانية المدافعة هناك منذ أشهر. كما سيصبح من الممكن الالتفاف على هذه القوات من الأجنحة وتطويق المدينة.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مستودعات ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية في 156 منطقة
أمس, 09:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مستودعات ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية في 156 منطقة
ضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو
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