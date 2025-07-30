القوات الروسية تستهدف مستودعات ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية في 156 منطقة
09:21 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 09:48 GMT 30.07.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
© Sputnik . Viktor Tolochko/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع المجمعات الروبوتية ونقاط انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة في 156 منطقة، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 156 منطقة".
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 245 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية و8 مستودعات للذخيرة".
وأردف: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و3 مستودعات للمواد".
ومضى قائلا: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها وتقدمت في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 410 عسكريين، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات".
وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومستودع للمواد".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين و133 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.