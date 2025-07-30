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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250730/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-ونقاط-تمركز-للقوات-الأوكرانية-في-156-منطقة--عاجل-1103186008.html
القوات الروسية تستهدف مستودعات ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية في 156 منطقة
القوات الروسية تستهدف مستودعات ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية في 156 منطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع المجمعات الروبوتية ونقاط... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T09:21+0000
2025-07-30T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 156 منطقة".وأردف: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و3 مستودعات للمواد".ومضى قائلا: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها وتقدمت في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 410 عسكريين، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين و133 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250730/ضربة-خاطفة-بصواريخ-إسكندر-تحيد-وتصيب-نحو-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-فيديو-1103181308.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تستهدف مستودعات ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية في 156 منطقة

09:21 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 09:48 GMT 30.07.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع المجمعات الروبوتية ونقاط انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة في 156 منطقة، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 156 منطقة".

وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 245 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية و8 مستودعات للذخيرة".

وأردف: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و3 مستودعات للمواد".
ومضى قائلا: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها وتقدمت في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 410 عسكريين، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات".

وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة ومستودع للمواد".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين و133 طائرة مسيرة أوكرانية".
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو
07:06 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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