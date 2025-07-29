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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250729/قائد-أخمات-الروسية-كييف-ترمي-بكل-ثقلها-لوقف-التقدم-الروسي-باتجاه-مقاطعة-سومي-1103145992.html
قائد "أخمات" الروسية: كييف ترمي بكل ثقلها لوقف التقدم الروسي باتجاه مقاطعة سومي
قائد "أخمات" الروسية: كييف ترمي بكل ثقلها لوقف التقدم الروسي باتجاه مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
صرّح الفريق أبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أخمات" الخاصة الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، تحشد قواتها بالكامل، في محاولة لوقف تقدم... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T07:37+0000
2025-07-29T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وأوضح علاء الدينوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تحاول القوات المسلحة الأوكرانية وقف تقدم قواتنا باتجاه سومي. اتضح أنهم يحاولون إيقاف وحدات وزارة الدفاع الروسية، التي دحرت العدو من أراضي مقاطعة كورسك، وتتقدم الآن باتجاه سومي. إنهم يحاولون بكل قوتهم إيقاف وحداتنا، بينما يحاول العدو باستمرار إزاحتنا من هذه المنطقة، لكن تقدم الوحدات الروسية مستمر على مدار الساعة".وأضاف علاء الدينوف أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشط بشكل خاص في المنطقة الحدودية بمقاطعة سومي قرب تيتكينو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250727/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-محاور-عدة-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1103077444.html
https://sarabic.ae/20250721/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--عاجل-1102863477.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري

قائد "أخمات" الروسية: كييف ترمي بكل ثقلها لوقف التقدم الروسي باتجاه مقاطعة سومي

07:37 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
صرّح الفريق أبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أخمات" الخاصة الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، تحشد قواتها بالكامل، في محاولة لوقف تقدم الوحدات الروسية باتجاه مقاطعة سومي، مشكّلة بذلك منطقة عازلة.
وأوضح علاء الدينوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تحاول القوات المسلحة الأوكرانية وقف تقدم قواتنا باتجاه سومي. اتضح أنهم يحاولون إيقاف وحدات وزارة الدفاع الروسية، التي دحرت العدو من أراضي مقاطعة كورسك، وتتقدم الآن باتجاه سومي. إنهم يحاولون بكل قوتهم إيقاف وحداتنا، بينما يحاول العدو باستمرار إزاحتنا من هذه المنطقة، لكن تقدم الوحدات الروسية مستمر على مدار الساعة".
وأضاف علاء الدينوف أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشط بشكل خاص في المنطقة الحدودية بمقاطعة سومي قرب تيتكينو.

وتابع قائد قوات "أخمات" الخاصة الروسية: "هناك، يحاول العدو أيضًا وقف تقدم وحداتنا التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وتساعد مفرزة "أيدة" التابعة للقوات الخاصة "أخمات" هذه الوحدات على وقف العدو في بعض المناطق، وتساعده على التقدم في مناطق أخرى".

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
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وفي مايو/ أيار الماضي، وخلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع أعضاء الحكومة الروسية، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن القوات الروسية تعمل حاليًا على حل مشكلة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا، وتعمل القوات الروسية حاليًا على إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة سومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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21 يوليو, 09:26 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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