https://sarabic.ae/20250729/قائد-أخمات-الروسية-كييف-ترمي-بكل-ثقلها-لوقف-التقدم-الروسي-باتجاه-مقاطعة-سومي-1103145992.html

قائد "أخمات" الروسية: كييف ترمي بكل ثقلها لوقف التقدم الروسي باتجاه مقاطعة سومي

قائد "أخمات" الروسية: كييف ترمي بكل ثقلها لوقف التقدم الروسي باتجاه مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

صرّح الفريق أبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أخمات" الخاصة الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، تحشد قواتها بالكامل، في محاولة لوقف تقدم... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T07:37+0000

2025-07-29T07:37+0000

2025-07-29T07:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الجيش الروسي

رصد عسكري

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وأوضح علاء الدينوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تحاول القوات المسلحة الأوكرانية وقف تقدم قواتنا باتجاه سومي. اتضح أنهم يحاولون إيقاف وحدات وزارة الدفاع الروسية، التي دحرت العدو من أراضي مقاطعة كورسك، وتتقدم الآن باتجاه سومي. إنهم يحاولون بكل قوتهم إيقاف وحداتنا، بينما يحاول العدو باستمرار إزاحتنا من هذه المنطقة، لكن تقدم الوحدات الروسية مستمر على مدار الساعة".وأضاف علاء الدينوف أن القوات المسلحة الأوكرانية تنشط بشكل خاص في المنطقة الحدودية بمقاطعة سومي قرب تيتكينو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري