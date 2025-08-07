https://sarabic.ae/20250807/وسائط-الدفاع-الجوي-تعترض-وتدمر-82-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-الأراضي-الروسية-ليلا-1103459383.html
وسائط الدفاع الجوي تعترض وتدمر 82 طائرة أوكرانية مسيرة فوق الأراضي الروسية ليلا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي الروسي، الليلة الماضية، لـ82 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103711/78/1037117807_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_9ee4a3a9d280bcbabb696fa0cabb35af.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 6 آب/أغسطس وحتى الساعة 06:10 يوم 7 آب/أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
روسيا, رصد عسكري
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 6 آب/أغسطس وحتى الساعة 06:10 يوم 7 آب/أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتم تدمير31 مسيرة فوق حوض بحر آزوف، و11 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و 9 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و 8 فوق مياه البحر الأسود، و7 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك و أوريول.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.