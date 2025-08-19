https://sarabic.ae/20250819/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-استهدفت-مصفاة-نفط-تزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1103910915.html

القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي نفذ ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على مصفاة نفط تزود القوات... 19.08.2025

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، وطائرات هجومية مسيرة على مصفاة نفط تزوّد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود في دونباس.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات بشرية ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق أندريفكا، وأليكسيفكا، ولينينسكي، وكيانيتسا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 160 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات مدرعة قتالية، و12 سيارة. كما تم تدمير 7 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومستودع ذخيرة، ومستودعان للإمدادات.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من الألوية الآلية والهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق أولغوفكا، وكوبيانسك، وأوسينوفو، وبيشانوي، وبوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفكا، وكيروفسك، وسريدني، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت قوات ومعدات لواءين آليين محمولين جواً تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيفيرسك، وسيريبريانكا، ونيكولايفكا، وفيدوروفكا، وكاتيرينوفكا، ونيليبوفكا، وكليبان بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت التجمعات البشرية، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بيريزوف، وأليكسييفكا، وزابوروجيه، ونوفوغورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات أسلحة وذخيرة صاروخية ومدفعية، وورشة تجميع طائرات مسيرة بعيدة المدى، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وقذيفة صاروخية متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و117 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

